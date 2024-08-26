元朗周末兩天錄8宗買賣 YOHO TOWN兩房業主賣樓1賺1蝕｜二手市況

中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，美國聯儲局主席日前發放明確減息信號，為本港樓市帶來一定的提振作用，部分買家隨即出動「睇定樓」覓筍盤。過去周末元朗區睇樓量急增約20%，「鎖匙盤」尤其旺場，代理之間不斷追鎖匙帶買家睇樓，兩天合共錄得8宗二手買賣，雖然成交量較對上周末減少3宗，惟隨著市場氣氛漸漸改善，下月交投有望回升。

王勤學指，YOHO Town過去周末錄得2宗成交，包括8座高層C室，實用面積約461方呎，兩房間隔，減價10萬元，以610萬元易手，呎價約13,232元。據悉，原業主於2012年以375萬元買入單位，持貨約12年，現轉售帳面獲利235萬元，物業期內升值約62.7%。