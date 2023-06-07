元朗和生圍地棄「皇宮屋」設計 改建789幢迷你洋房

曾由中國恒大(3333)持有的元朗和生圍一幅佔地逾20萬方呎、涉及268幢洋房及一幢約25萬方呎的「皇宮屋」發展項目，近日出現新進展，項目申請人擬更改設計圖則，擬放棄「皇宮屋」設計，改為興建789間迷你洋房，每幢平均面積只有約1,132方呎，而新方案單位單位數目，較舊方案增加近兩倍，分4期發展，料於2027年起落成。

上述項目位於米埔和生圍丈量約份第101約地段第50號A分段及第77號，地盤面積約223.3萬方呎，現劃為「其他指定(綜合發展包括濕地修復區)」用途。項目申請人盈邦企業有限公司(PROFIT POINT ENTERPRISES LIMITED)擬以地積比率0.4倍發展，興建789幢樓高2至3層的洋房，以及6幢非住用建築，當中包括4幢會所及2幢機電設施，落成後總樓面面積約89萬方呎。