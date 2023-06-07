元朗和生圍地棄「皇宮屋」設計 改建789幢迷你洋房

曾由中國恒大(3333)持有的元朗和生圍一幅佔地逾20萬方呎、涉及268幢洋房及一幢約25萬方呎的「皇宮屋」發展項目，近日出現新進展，項目申請人擬更改設計圖則，擬放棄「皇宮屋」設計，改為興建789間迷你洋房，每幢平均面積只有約1,132方呎，而新方案單位單位數目，較舊方案增加近兩倍，分4期發展，料於2027年起落成。
上述項目位於米埔和生圍丈量約份第101約地段第50號A分段及第77號，地盤面積約223.3萬方呎，現劃為「其他指定(綜合發展包括濕地修復區)」用途。項目申請人盈邦企業有限公司(PROFIT POINT ENTERPRISES LIMITED)擬以地積比率0.4倍發展，興建789幢樓高2至3層的洋房，以及6幢非住用建築，當中包括4幢會所及2幢機電設施，落成後總樓面面積約89萬方呎。
恒大逾47億買入 現由橡樹資本接管
上述項目是恒大於2018年以逾47億元向恒地(012)買入，於2020年獲城規會批准興建268幢洋房。而項目的中央位置則興建一幢佔地近25萬方呎的巨型「皇宮屋」，以及一幢逾2萬方呎的洋房。及後恒大在2021年3月完成該用地之補地價程序，涉資近42億元，以項目可建樓面面積約89萬方呎計，每呎補地價約4,719元，每呎總地價則高達約1萬元。不過，近年陷入財困的恒大，該幅和生圍用地已被橡樹資本(Oaktree Capital)接管。