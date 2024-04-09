元朗尚豪庭錄今年首宗三房成交 同區朗庭園兩房造價重上500萬｜二手市況

元朗尚豪庭三房 13年升值近260萬
樓市回復旺勢，購買力持續釋放。中原地產元朗站分行經理林頌宜表示，元朗尚豪庭錄得今年首宗三房單位成交，單位為1座中層D室，實用面積762方呎，屬套三房方正實用間隔，景致開揚，吸引換樓客承接。單位原先叫價920萬元，現累減62萬元，減幅度近7%，以858萬元成交，折合實用呎價11,260元。據了解，原業主於2011年以599.8萬元購入單位，現轉手帳面獲利258.2萬元，單位於13年間升值43%。
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元朗朗庭園兩房 19年帳升371萬
另外，中原地產元朗副區域營業經理王勤學亦表示，長假期過後，市場購買力逐步回歸，二手交投氣氛繼續升溫。元朗區本月暫錄約32宗二手買賣成交，樓價跌勢喘定，並開始輕微回升，其中朗庭園錄1座高層G室成交，實用面積433方呎，為兩房間隔。單位去年6 月放盤，最初開價530萬元，新近以516.8萬元沽出，折合實用呎價11,935元，為今年屋苑兩房造價首度突破500萬元。據悉，原業主於2005年3月以145.5萬元買入單位，持貨19年，現帳面大賺371.3萬元或升值2.6倍。
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