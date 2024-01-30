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地產
2024-01-30 17:30:39

元朗廣場增農曆新年推廣費 人流及生意額料升兩成｜商場動態

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元朗廣場增農曆新年推廣費 人流及生意額料升兩成｜商場動態

吳燕妮(中)稱，元朗廣場《金龍迎福蝴蝶園》推廣費較上年升一成，當中消費優惠獎賞佔逾三成，預期元朗廣場人流及生意按年增長約兩成。

新鴻基地產(016)旗下元朗廣場趁農曆新年將至，將逾千方呎的天幕廣場布置成喜氣洋洋的蝴蝶園，成雙成對的喜鵲為市民送上祝福，園中還有一座金元寶手推車，寓意來年為大家招財招福，全年行好運。新地代理租務部高級推廣經理吳燕妮表示，商場《金龍迎福蝴蝶園》推廣費較上年升一成，當中消費優惠獎賞佔逾三成，預期元朗廣場人流及生意按年增長約兩成。

商場消費優惠獎賞包括針對本地顧客和旅客推出賀年消費禮遇《新春星級二重賞》，消費滿指定金額可賺高達700元優惠券等；只需出示有效的訪港旅遊證件即賞《旅客開運福袋》包括100元商場電子贈券、元朗廣場商戶優惠及賀年利是封與及《新春美饌賞》憑指定積分及消費，即可換領新春團圓美饌。此外，新春年宵市集齊集多個賀年精品、應節美食，還特設網上購物平台，推出限時搶購優惠。另有「龍win當頭掛飾利是封」換領，最獨特之處為一套三款利是封均符合好設計的匠心，每個利是封均設有掛環，同時可作賀年掛飾，掛在家居、辦公室中的年花、植物、窗戶或門戶把手上。

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運動服飾、波鞋及金器鑽飾最受歡迎

吳燕妮指，在傳統新年旺季期間，不少顧客愛購買新年服飾、鞋履及鐘錶珠寶，商戶也提供各種促銷優惠刺激消費，當中以運動服飾、波鞋及金器鑽飾最受歡迎。龍年普遍多嫁娶和百日宴等喜事，多了顧客選購鑽石和金飾，進一步刺激需求，惠及鐘錶珠寶商戶。除糖果禮盒和蔘茸海味外，精緻日式糕點禮盒亦是拜年送禮首選，有助增加食品類行業的銷售，餐飲商戶表示團年飯訂座已訂滿，做到兩輪生意，整體而言對新年市道樂觀。

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