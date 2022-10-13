元朗新盤｜多圖！PARK YOHO Bologna三房609方呎連家具示位曝光 優雅奢華為主題

新鴻基地產(016)元朗PARK YOHO第3期PARK YOHO Bologna昨日(12日)已上載售樓說明書，今日(13日)率先向傳媒開放4個現樓示範單位，包括3個交樓標準單位及1個連裝修單位，涵蓋3種戶型。新地代理總經理陳漢麟表示，仍有其他現樓示範單位正在準備中，將陸續對外開放。

他稱，預計下周公布首張價單，料涉50伙，包括是次開放的三房開放式廚房戶型及一房複式單位，随後開放示範單位予公眾參觀。對於即將發表的《施政報告》，陳漢麟預計將推出有利好民生及經濟的措施，相信對樓市一定有幫助。

全屋布置採用大量原木色家具

今日開放的示範單位中，8B座6樓C室屬之連家具單位，實用面積約609平方呎，屬三房間隔，向南外望錦田河及開揚綠意景致。單位樓層之間的高度為3米，以「優雅奢華」為主題，全屋布置採用大量原木色家具，以深淺木色作對比，天然木製家具提升單位溫暖感，帶出簡約優雅風格，配上黑白色主調設計，綴以多款具藝術感的擺設，盡顯時尚奢華。

飯廳設有精緻閃爍的球形吊燈，中央放置四人深色原木餐桌，配以原木拼灰色布藝餐椅，桌上擺放金色及白色餐具，展現自然簡約的獨特時尚格調。客廳天花以多組雅緻燈泡點綴，一旁備有偌大的落地玻璃趟門連接約27方呎露台，吸納自然光線，提升空間感，營造明亮溫馨氣氛之餘，更可引入窗外的開揚綠茵景色。客廳擺放一張黑色皮革沙發，配上白色及淺杏色的布藝抱枕，深淺相襯。客廳的另一端放置木紋地櫃，配搭藝術畫作及極富時尚感的座枱燈作綴，洋溢時尚氣息。此外，近玄關位置設有單位附設之高身木紋飾面儲物櫃，擺置小盆栽及擺件，讓單位擺設與窗外景致遙相呼應。

單位採用開放式廚房設計，布局工整，配備深灰色工作檯面，襯上象牙白色及型格黑色廚櫃，提供充裕收納空間，並設有完善的廚房配備，包括德國品牌Siemens抽油煙機、電磁爐、微波爐、雪櫃及洗衣/乾衣機，並均裝嵌於貯物櫃當中，美觀雅緻。

睡房 1 打造成工作間

主人睡房貫徹單位時尚風格，空間寬敞可三邊落床，無窗台設計配以偌大觀景窗，迎納自然光線之餘，住戶更可欣賞廣角度景致。牆身以金屬框壁畫裝飾，象牙白色壓紋菱形被單作配襯，配以深灰色的窗簾及金銅色抱枕，兩旁擺放淺木色床頭几及金屬小型擺設，睡房另一端則放置拼色亮面高身衣櫃，同時提供充裕的收納空間。

單位另外兩間睡房設計同樣高雅，睡房1間隔方正，設計師打造成住戶的工作間，以黑色為主調，窗旁放置桌椅，牆上層架綴以綠化盆栽及藝術擺設，另可作書櫃及儲物之用，雅緻實用。睡房2同樣設有寬闊玻璃窗戶，靠窗位置擺放一張絲絨面單人床，綴以銀白色素雅圖案被單，配襯色彩鮮艶的凸紋抱枕，旁邊擺放床頭几，床側位置放置設計素雅的原木色高身衣櫃，天花綴以型格吊燈，空間寬敞明亮。

浴室地板及牆身以淺色為主調，襯上棕啡色的雲石紋理洗手盆。浴室備有窗戶，設有三件頭浴室配備，包括浴缸、洗手盆及坐廁，更配備浴室寶、洗手盆櫃及鏡櫃，打造實用且富個性的私人浴室空間。

PARK YOHO Bologna提供164伙，分為第8A及8B兩翼，樓高14層，標準樓層每層設12伙，提供4部升降機。單位實用面積介乎257至1,155方呎，標準單位戶型涵蓋開放式至三房，當中開放式設26伙、一房佔48伙、兩房提供26伙、三房佔48伙；另設16伙特色單位。