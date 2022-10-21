元朗新盤｜多圖！PARK YOHO Bologna連家具674方呎三房戶 木雅金鉉主題設計

新鴻基地產(016)元朗PARK YOHO第3期PARK YOHO Bologna提供164伙，分為第8A及8B兩翼，樓高14層，標準樓層每層設12伙，提供4部升降機。單位實用面積介乎257至1,155方呎，標準單位戶型涵蓋開放式至三房，當中開放式設26伙、一房佔48伙、兩房提供26伙、三房佔48伙；另設16伙特色單位。

項目現樓單位已開放予公眾參觀，合共設有5個現樓示範單位，戶型涵蓋一房至三房，當中2個屬連家具三房單位，餘下3個均屬交樓標準示範單位。最新開放為第8A座12樓A單位之連家具現樓單位，為三房一套間隔，實用面積674方呎，單位向東，盡享八鄉連綿遠山景致，同屬標準分層單位中實用面積最大的戶型，適合換樓客及小家庭。

8A 座 12 樓 A 單位 三房一套間隔

是次新開放的第8A座12樓A單位，為三房一套間隔，實用面積約674方呎，包含一個連接客飯廳的31方呎露台及一個連接廚房16方呎工作平台，樓層與樓層之間的高度為3米。單位向東，盡享八鄉遠山綠景。單位以「木雅金鉉」為設計主題，全屋布置以啡木色配金鉉色為主調，襯以低調優雅的線條美學配飾，營造時尚顯赫氣派。

長形客飯廳空間感十足，長約6.275米，寬約2.8米，配襯以複合木地板鋪砌的地台，襯托屋內的非凡設計，一旁備有偌大的落地玻璃趟門連接露台，廣納自然光線，延伸室內空間，令單位更見明亮溫馨，窗外廣闊綠化景色更一覽無遺。飯廳以精緻的金色現代藝術感的吊燈作點綴，並放置四人淺色橡木餐桌及咖啡色絨面餐椅，再以一系列象牙白色拼藍色樹葉圖案及銀色餐具，牆身綴以多組半圓形鏡子裝飾。客廳擺放一張深啡色皮革雙人沙發，配合沙發後方牆身富藝術感的壁畫裝飾，洋溢時尚的氣息。客廳另一端放置深木色矮身地櫃，陳列各式藝術裝飾及書籍。

廚房呈正方形設計，布局工整，並連接一個工作平台，讓住戶兼享室內外空間，迎納自然光線同時亦能為住戶引入廣闊的迷人景致。廚房採用雙洗滌盤設計，雙邊的工作檯面以深灰色人造石打造，配上淡雅象牙白色及桃木色廚櫃，內置層架，提供充裕收納空間。設有完善家電設備，包括全套Siemens抽油煙機、煤氣煮食爐、微波爐、雪櫃及洗衣/乾衣機。

單位的另一端為睡房區，客飯廳、主人睡房、睡房1及睡房2呈橫排式設計，並配有大窗設計，能共享同一座向景觀。單位各睡房間隔方正實用，地台同樣以複合木地板鋪砌，感覺溫暖舒適。主人睡房位於睡房區末端，私隱度高。睡房設有偌大玻璃窗戶，大大提升採光度，房內並設另一窗戶，配上捲簾，亦可營造對流效果，通爽舒適。睡房靠窗位置擺放一張雙人床，配以簡約象牙白色帶有古銅線條被單、圖案抱枕及深灰色披肩，牆身以藝術掛畫點綴，桃木色床頭几以一盞時尚座枱燈裝飾。睡房另一端則放置素雅白色高身衣櫃，提供收納空間。

主人睡房浴室設有窗戶，採光及通風度高，加上三件頭浴室配備，包括浴缸、洗手盆及坐廁，配合淺色石紋牆身。浴室更安裝浴室寶，另設洗手盆櫃、鏡櫃及收納櫃。單位另外兩間睡房設計同樣別緻，設計師將睡房2巧妙地配置成工作間，窗旁設有桌椅，提供一個有天然光線的私人空間，近門擺放芥末黃色絨面椅子，可供住戶稍息片刻。睡房1同樣設有寬闊玻璃窗戶，引入室外景觀，感覺明亮舒適。窗旁邊放置一張花灰布藝單人床，以金色線條色被單作配襯，綴以芥末黃色抱枕，旁邊擺放原木色床頭几，設計時尚實用，而床側位置放置設計素雅的高身衣櫃，天花綴以時尚吊燈。

浴室備有三件頭浴室配備，包括浴缸、洗手盆及坐廁，而地板、牆身及洗手盆檯面採用色調淡雅的啡色雲石紋理設計。此外，浴室更裝設浴室寶，提供悠然舒適的淋浴空間，更細心設計好置物位置，並提供洗手盆櫃、鏡櫃及收納櫃。

PARK YOHO Bologna提供164伙，分為第8A及8B兩翼，樓高14層，單位實用面積介乎257至1,155方呎。標準分層單位共設有7種戶型，涵蓋開放式至三房；另設連平台花園或天台特色戶。