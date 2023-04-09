元朗新盤｜多圖！The YOHO Hub 4萬方呎雙住客現樓會所曝光 備21萬方呎戶外園林空間

新鴻基地產(016)旗下屯馬綫元朗站上蓋「The YOHO Hub」首度開放現樓住客會所「Club Vis」及「Club Vim」予傳媒參觀，項目採用雙住客會所設計，會所面積約4萬方呎，配備多項設施，更備約21萬方呎的戶外園林空間。
新地指，The YOHO Hub屬YOHO系列中首個採用雙住客會所設計的項目，凸顯其獨特時尚住宅項目的地位，「Vis」及「Vim」二詞源自拉丁語，前者含力量之意，後者含活力及熱情之意，意指住戶於區內核心黃金地段中，盡享多元化的優質會所設施。
即將啟用的「Club Vis」，戶外設施包括約50米戶外泳池、童樂水世界、領天按摩池、別墅式宴會廳、罕見的戶外競技場、戶外BBQ燒烤區、童動樂園、寵物專設的綠意盎然戶外庭園等；另值得一提的YOHO步道，長約1,200米的愜意緩跑徑，貫穿整個發展項目，打造寬敞的綠洲環境。「Club Vis」戶内設施則包括多用途宴會廳、健身室、瑜伽室、YOHO體育館、卡啦OK房、麻將房、童趣世界等。
另外待期數落成後啟用的「Club Vim」，其戶外設施包括約28米戶外泳池、海天嬉水池等；而環綠庭園讓寵物可於寬敞的草地上盡情奔跑玩耍。「Club Vim」戶内設施包括多用途宴會廳、休閒雅座、健身室、麻將室、練琴房、YOHO工作室及童樂天地。