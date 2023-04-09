元朗新盤｜多圖！The YOHO Hub 4萬方呎雙住客現樓會所曝光 備21萬方呎戶外園林空間

新鴻基地產(016)旗下屯馬綫元朗站上蓋「The YOHO Hub」首度開放現樓住客會所「Club Vis」及「Club Vim」予傳媒參觀，項目採用雙住客會所設計，會所面積約4萬方呎，配備多項設施，更備約21萬方呎的戶外園林空間。

新地指，The YOHO Hub屬YOHO系列中首個採用雙住客會所設計的項目，凸顯其獨特時尚住宅項目的地位，「Vis」及「Vim」二詞源自拉丁語，前者含力量之意，後者含活力及熱情之意，意指住戶於區內核心黃金地段中，盡享多元化的優質會所設施。