元朗新盤｜星星地產「雨後」料下半年推 涉335伙 主打一房

星星地產最新公布下半年銷售部署，將推出近400個住宅及工廈單位。主席陳文輝表示，預計下半年將推出位於屯馬綫朗屏站附近的全新住宅發展項目，共提供335伙，標準戶型涵蓋開放式至三房，主打一房戶，佔全盤逾40%。項目位處元朗核心位置，盡享北部都會區的機遇，勢必成為市場焦點。據悉，項目地盤外牆已掛上「雨後」(After The Rain)，料為其名稱。

看好樓價升約 5 至 10%

陳文輝稱，新冠肺炎疫情放緩，近日不少發展商推出樓盤應市，市場氣氛日趨熱鬧，銷情暢旺，成交量明顯回升，可見市場有強勁剛性需求，另加上通脹重臨，預期今年樓價將有約5%至10%的升幅。投資氣氛亦同時好轉，帶動工廈市

況成交，今年工廈將繼續受市場熱捧，有望達10%升幅。

此外，集團旗下位於觀塘偉業街107-109號的商廈項目，佔地約1.26萬方呎，目前土地用途為工業及與工業經營相關的附屬辦公室，亦可以補地價改為全商業用途，可建商業樓面約達18.14萬方呎。項目正積極計劃當中，有待相關部門審批後公布細節。

雲之端至今累售 175 伙 套現逾 4 億

至於集團位於大角咀「The Cloud 雲之端」亦已分階段落成，餘下少量單位即將以現樓發售。項目至今累售175伙，佔全盤七成半，套現逾4億元。其中最高成交呎價單位為11樓09室，面積188方呎，呎價12,019元。項目預計本月起分階段交樓，由於項目地理位置優越，料入伙後買賣會更為熾熱。

海外物業方面，星星地產旗下位於南韓首爾聖水洞的「The Golden Triangle」商業項目，包括the Corner 50、the Corner 19及the Corner 25，整個項目佔地約2.6萬方呎，總樓面面積約18萬方呎，日前以11.5 億元與第三方訂立出售協議。