元朗新盤｜雨後加推34伙 開放式戶414萬入場

由星星地產發展的元朗雨後繼上周六(11日)加推第2號價單涉48伙後，今日(14日)再原價加推第3號價單，涉34伙。維持最高6%折扣優惠，折實售價由414.3萬元起，折實平均呎價15,349元，與上周六(11日)第2號價單折實平均呎價15,572元相比，新價單低約1.4%，主要與今批單位樓層均上張價單為低。

第3號價單涵蓋4伙開放式、16伙一房（開放式廚房）、13伙兩房（開放式廚房）及1伙兩房連書房（開放式廚房）單位，實用面積介乎276至717方呎。價單定價由440.74萬元至978.93萬元，呎價介乎14,898元至17,557元；折實售價則由414.3萬元至920.19萬元，折實呎價介乎14,004至16,504元。