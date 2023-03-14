元朗新盤｜雨後加推34伙 開放式戶414萬入場

由星星地產發展的元朗雨後繼上周六(11日)加推第2號價單涉48伙後，今日(14日)再原價加推第3號價單，涉34伙。維持最高6%折扣優惠，折實售價由414.3萬元起，折實平均呎價15,349元，與上周六(11日)第2號價單折實平均呎價15,572元相比，新價單低約1.4%，主要與今批單位樓層均上張價單為低。
第3號價單涵蓋4伙開放式、16伙一房（開放式廚房）、13伙兩房（開放式廚房）及1伙兩房連書房（開放式廚房）單位，實用面積介乎276至717方呎。價單定價由440.74萬元至978.93萬元，呎價介乎14,898元至17,557元；折實售價則由414.3萬元至920.19萬元，折實呎價介乎14,004至16,504元。
最低售價為10樓H室，實用面積276方呎，開放式間隔，折實售價414.3萬元，呎價約15,011元。最低呎價10樓P室，實用面積454方呎，兩房間隔，折實售價635.79萬元，呎價14,004元。今批34伙中，有20伙折實售價低於600萬元，全數單位折實售價低於1,000萬元。
雨後位於元朗宏業西街21號，採單幢式設計，提供335伙，標準分層單位佔項目整體單位約90%，5種戶型包括開放式、一房(開放式廚房)、兩房(開放式廚房)、兩房連書房(開放式廚房)，以及三房一套連儲物房(獨立廚房)間隔，實用面積介乎276至約720方呎；而餘下約10%為特色單位。項目預計關鍵日期為今年12月31日，樓花期僅約9個月。