元朗新盤｜雨後原價加推48伙 416萬入場 折實均呎15572元

由星星地產發展的元朗雨後周六(11日)加推第2號價單，涉48伙。維持最高6%折扣優惠，折實售價由416.37萬元起，折實平均呎價15,572元。與上周二(7日)首張價單68伙折實平均呎價14,491元相比，新價單高約7.5%；惟今批單位樓層均較首批高，發展商亦表示是次屬原價加推。
入場單位屬276方呎開放式戶
今批48伙包括3伙開放式、21伙一房(開放式廚房)、18伙兩房(開放式廚房)、3伙兩房連書房(開放式廚房)單位，以及3伙三房一套連儲物房(獨立廚房)單位，實用面積介乎276至717方呎。
以定價計由約442.95萬至約1,277.84萬元，呎價介乎14,973元至18,223元；折實售價則由416.37萬至1,201.16萬元，折實呎價介乎14,074元至17,129元。
45伙折實樓價低於千萬
入場單位為11樓H室，實用面積276方呎，開放式間隔，折實售價416.37萬元。以折實價計，有20伙低於600萬元，45伙低於1,000萬元，佔逾93%單位符合財政預算案新調整的首置印花稅措施。
雨後位於元朗宏業西街21號，採單幢式設計，提供335伙，標準分層單位佔項目整體單位約90%，5種戶型包括開放式、一房(開放式廚房)、兩房(開放式廚房)、兩房連書房(開放式廚房)，以及三房一套連儲物房(獨立廚房)間隔，實用面積介乎276至約720方呎；而餘下約10%為特色單位。項目預計關鍵日期為今年12月31日，樓花期僅約9個月。