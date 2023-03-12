元朗新盤｜雨後原價加推48伙 416萬入場 折實均呎15572元

由星星地產發展的元朗雨後周六(11日)加推第2號價單，涉48伙。維持最高6%折扣優惠，折實售價由416.37萬元起，折實平均呎價15,572元。與上周二(7日)首張價單68伙折實平均呎價14,491元相比，新價單高約7.5%；惟今批單位樓層均較首批高，發展商亦表示是次屬原價加推。

入場單位屬 276 方呎開放式戶

今批48伙包括3伙開放式、21伙一房(開放式廚房)、18伙兩房(開放式廚房)、3伙兩房連書房(開放式廚房)單位，以及3伙三房一套連儲物房(獨立廚房)單位，實用面積介乎276至717方呎。

以定價計由約442.95萬至約1,277.84萬元，呎價介乎14,973元至18,223元；折實售價則由416.37萬至1,201.16萬元，折實呎價介乎14,074元至17,129元。