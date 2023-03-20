元朗新盤｜雨後原價加推93伙 47伙折實價低於600萬

發展商乘勢今日(20日)加推第4號價單，涉93伙，維持最高6%折扣優惠，折實價412.22萬元起，折實平均呎價約15,694元，與3號價單的15,349元高約2.2%。發展商表示，今批單位屬原價加推，有47伙折實價低於600萬元，全數單位折實售價低於800萬元。

次輪周四晚上8時截票

新加推包括7伙開放式、57伙一房及29伙兩房，其中2伙為特色戶，實用面積252至475方呎。單位折實價412.22萬至776.41萬元，折實呎價13,766至17,850元。最低售價為9樓H室，實用面積276方呎，開放式間隔，折實價412.22萬元，呎價14,936元。

發展商同時上載次輪銷售安排，將於本周五(24日)發售97伙，其中2伙為特色戶，本周四(23日)晚上8時截票，買家可購入1至2伙。

雨後位於元朗宏業西街21號，採單幢式設計，提供335伙，標準分層單位佔項目整體單位約90%，5種戶型包括開放式、一房(開放式廚房)、兩房(開放式廚房)、兩房連書房(開放式廚房)，以及三房一套連儲物房(獨立廚房)間隔，實用面積介乎276至約720方呎；而餘下約10%為特色單位。項目預計關鍵日期為今年12月31日，樓花期僅約9個月。

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