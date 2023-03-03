元朗新盤｜雨後夥利嘉閣推按揭優惠 息率H加1.3厘

星星地產元朗新盤「雨後」本周已先後上載樓書及向傳媒率先開放示範單位，將於下周公布首張價單，預告不少於67伙，定價將有一定競爭力。

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，綜觀元朗區，過去一年的私人住宅成交登記中，超過75%的成交都屬於今次財政預算案調低從價印花稅的範圍，反映該區成交最活躍的物業，都可受惠於調低印花稅的措施。此類價位的物業交投量，可望急速上升；而將在短期內推出的「雨後」料同樣可受惠於新措施。

利嘉閣按揭代理董事總經理黃詠欣稱，利嘉閣按揭代理亦特意推出「雨後天晴」按揭優惠，買家可享按揭成數高達90%，息率低至H加1.3厘，鎖息上限P減2.25厘(P為5.625厘)，即實際按揭為3.375厘，同時有高達2.3%的銀行現金回贈，兼附送高息存款戶口(Mortgage–Link)，買家可以把備用資金存入高存息戶口，以高存息抵銷加息的影響。