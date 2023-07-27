元朗新盤｜雨後擬下月開放現樓示範單位 夥中原推優惠 送總值48.8萬家具禮券

星星地產旗下元朗「雨後」開售迄今累沽166伙，套現近10億元，平均成交呎價約15,000元。主席及首席執行官陳文輝今日(27日)表示，項目預計短期內獲批滿意紙，計劃下月對外開放現樓示範單位，安排9月向業主交樓。

被問及美國聯儲局最新加息0.25厘，曾任摩根士丹利董事總經理的他指，加息已近尾聲，不斷加息的心理關口應該已經消除，留意到近幾個月的成交速度有加快跡象，不少買家選擇在屯元天區內「由租轉買」，反映市民對置業的信心持續增強。他認為，在利息上升的尾聲階段置業是最佳時機，因為通常在利息達到最高點時，樓價會處於相對較低的水平。他相信，當市場預期利率將會下降時，樓價將會迅速反彈，因此現在是「低買高賣」的最佳時機。

現樓推售考慮提供更具彈性付款計劃

銷售及推廣董事總經理廖漢威稱，「雨後」現樓推售階段，考慮提供更具彈性的付款計劃，以滿足不同客人的需要，而定價方面暫未有計劃作出調整。現可供發售的單位中，入場單位為19樓S室，為開放式間隔，實用面積294方呎，扣除發展商提供的裝修傢俬折扣優惠後，折實售價約498萬元。