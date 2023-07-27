元朗新盤｜雨後擬下月開放現樓示範單位 夥中原推優惠 送總值48.8萬家具禮券

星星地產旗下元朗「雨後」開售迄今累沽166伙，套現近10億元，平均成交呎價約15,000元。主席及首席執行官陳文輝今日(27日)表示，項目預計短期內獲批滿意紙，計劃下月對外開放現樓示範單位，安排9月向業主交樓。
被問及美國聯儲局最新加息0.25厘，曾任摩根士丹利董事總經理的他指，加息已近尾聲，不斷加息的心理關口應該已經消除，留意到近幾個月的成交速度有加快跡象，不少買家選擇在屯元天區內「由租轉買」，反映市民對置業的信心持續增強。他認為，在利息上升的尾聲階段置業是最佳時機，因為通常在利息達到最高點時，樓價會處於相對較低的水平。他相信，當市場預期利率將會下降時，樓價將會迅速反彈，因此現在是「低買高賣」的最佳時機。
現樓推售考慮提供更具彈性付款計劃
銷售及推廣董事總經理廖漢威稱，「雨後」現樓推售階段，考慮提供更具彈性的付款計劃，以滿足不同客人的需要，而定價方面暫未有計劃作出調整。現可供發售的單位中，入場單位為19樓S室，為開放式間隔，實用面積294方呎，扣除發展商提供的裝修傢俬折扣優惠後，折實售價約498萬元。
中原地產為配合「雨後」銷售，特別為買家送出專屬置業優惠，由即日起至今年8月31日，經該行購入項目一手單位的首10名買家，可獲贈傢俬禮券置業優惠，開放式或一房單位買家可獲贈價值38,800元傢俬禮券，兩房或三房單位買家可獲贈價值48,800元傢俬禮券，優惠總值48.8萬元，先到先得，送完即止。
陳永傑：短期內市況「買家會佔上風」
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，加息對中價及大碼物業影響較大，認為短期內市況「買家會佔上風」，如一手新盤提供不少優惠，二手盤源亦較多。他稱，金管局本月初放寬,1500萬元物業按揭成數，惟對整體樓市交投氣氛幫助有限，7月份一二手成交依然膠著。聯儲局今次再次加息，料下半年樓價下跌趨勢更為明確，料跌幅將完全抵銷上半年6.7%的升幅。相信需待息口轉向，以及經濟好轉，香港樓市才有機會轉跌為升。
中原地產屯門、天水圍、元朗及青山公路區高級資深營業董事陳忠浩指，雨後坐落於元朗核心地段，鄰近朗屏站，交通便利，同時傲擁北部都會區亮麗前景，項目快將收樓入伙，無論自用或投資潛力同樣看高一線。
雨後位於元朗宏業西街21號，採單幢式設計，提供335伙，標準分層單位佔項目整體單位約90%，5種戶型包括開放式、一房(開放式廚房)、兩房(開放式廚房)、兩房連書房(開放式廚房)，以及三房一套連儲物房(獨立廚房)間隔，實用面積介乎276至約720方呎；而餘下約10%為特色單位。