元朗新盤｜雨後暫錄500組客參觀示位 夥中原推按揭優惠

星星地產元朗雨後周二(7日)公布首張價單，涉68伙，提供最高6%折扣優惠，折實售價由395.87萬至1,145.49萬元，折實呎價介乎13,388元至16,336元，折實平均呎價14,491元。
星星地產銷售及推廣董事總經理廖漢威表示，項目明日(10日)開始正式接收認購登記，預計下周開售，會視乎市場反應，有機會短期內加推，單位或輕微加價。他透露，項目昨日(8日)起開放示範單位予公眾參觀，市場反應理想，現場所見亦有客人正在參觀；截至昨日下午6時半，已錄約500組客參觀。
星星地產主席及首席執行官陳文輝稱，同期雖有不少新盤競爭，但雨後質素特別高，加上位置、交通是市場上最好的樓盤之一，故對銷情有信心。
600萬元以下單位可樓花期上按保
中原地產及中原按揭特別為雨後特設置業按揭優惠，中原按揭董事總經理王美鳳公布，客戶透過中原按揭免費轉介申請是次推出的「雨後置抵按揭優惠」，全期按息低至H加1.3厘，實際按息以封頂息計低至3.375厘 (封頂息率為P減2.5厘（P為5.875厘）/P減2.25厘 (P為5.625厘)，計劃設有特高現金回贈高達貸款額2.3%，客戶兼享Mortgage–Link(按揭存款掛鈎)戶口，存息與按息相同，有利於以高存息收入抵銷按息支出。
王美鳳指出，雨後首張價單以「雨後陽光價」登場，單位折實售價均在按揭保險適用範圍內，首置客戶採用按保上會按揭成數高達九成，以最低折實售價395.87萬元計，首期不需40萬元便可上車，按揭年期長達30年，日前首置用家的印花稅率調整再為樓市增添利好消息，可望進一步支持樓市氣氛向好。
陳永傑：3月新盤旺成交量料創6年半新高
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，發展商爭相推盤，於競爭下開價克制，成功激發壓抑3年的購買力爆發，令市場焦點轉向新盤市場。3月一手市場累錄逾850宗成交，直逼2月全月約903宗，料全月一手成交量有機會衝破3,000宗，創6年半新高。
他續稱，香港本月初解除所有防疫措施，經濟邁步復甦憧憬下，樓市形勢向好，買家置業信心明顯增強。雨後開價吸引，首張價單低於400萬元入場，佔約一半單位折實樓價低於600萬元，入市門檻低，除了吸引首置客之外，亦可吸引投資者入市，預計項目銷情將會十分理想。
雨後位於元朗宏業西街21號，採單幢式設計，提供335伙，標準分層單位佔項目整體單位約90%，5種戶型包括開放式、一房(開放式廚房)、兩房(開放式廚房)、兩房連書房(開放式廚房)，以及三房一套連儲物房(獨立廚房)間隔，實用面積介乎276至約720方呎；而餘下約10%為特色單位。項目預計關鍵日期為今年12月31日，樓花期僅約9個月。