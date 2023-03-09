元朗新盤｜雨後暫錄500組客參觀示位 夥中原推按揭優惠

星星地產元朗雨後周二(7日)公布首張價單，涉68伙，提供最高6%折扣優惠，折實售價由395.87萬至1,145.49萬元，折實呎價介乎13,388元至16,336元，折實平均呎價14,491元。

星星地產銷售及推廣董事總經理廖漢威表示，項目明日(10日)開始正式接收認購登記，預計下周開售，會視乎市場反應，有機會短期內加推，單位或輕微加價。他透露，項目昨日(8日)起開放示範單位予公眾參觀，市場反應理想，現場所見亦有客人正在參觀；截至昨日下午6時半，已錄約500組客參觀。

星星地產主席及首席執行官陳文輝稱，同期雖有不少新盤競爭，但雨後質素特別高，加上位置、交通是市場上最好的樓盤之一，故對銷情有信心。