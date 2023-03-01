元朗新盤｜雨後最快下周開價 料首批九成單位可受惠新印花稅

星星地產銷售及推廣董事總經理廖漢威表示，有機會於下周公布首張價單，料涉不少於67伙，期望盡量涵蓋開放式至三房單位，而示範單位將於開價後，隨即開放予公眾參觀，目標於月內開售，而特色單位將安排稍後時間推出。政府宣布下調首置印花稅稅階，他透露項目首張價單內約80%至90%的單位可受惠。

首批單位「雨後陽光價」 有一定競爭力

主席及首席執行官陳文輝稱，市場近期有不少新盤推出，不過目標客戶群略有不同，相信不會被分薄客源。他續稱，雨後坐擁獨特優勢，鄰近港鐵朗屏站，加上單位數目不多，定價會參考九龍及新界鐵路沿線一手及同區新盤售價，形容屬「雨後陽光價」，有一定競爭力。

雨後今日率先向傳媒開放3個交樓標準示範單位，包括22樓B室，屬一房開放式廚房間隔，實用面積372方呎；22樓Q室，屬兩房開放式廚房間隔，實用面積454方呎；以及22樓E室，三房一套連儲物房(獨立廚房)間隔，實用面積717方呎。

雨後位於元朗宏業西街21號，屬單幢式物業，提供335伙，單位實用面積介乎252至909方呎。標準單位戶型涵蓋開放式至三房，另設連平台或天台特色單位。項目設有28個住宅車位及私人住客會所「Club ATR」，預計關鍵日期為今年12月31日，樓花期僅約10個月。

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