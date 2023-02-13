元朗新盤｜雨後會所「Club ATR」面積3.7萬方呎 自設水耕種植場為住戶提供蔬果

由星星地產發展的元朗雨後，特意打造時尚品味私人住客會所「Club ATR」，連同戶外空間面積合共約3.7萬方呎，提供約20項戶外室內設施。

Club ATR約5,000方呎的戶外綠野庭園「迷霧仙景」，由英國知名雕塑家Hamish Mackie的手製鹿雕塑，以人手精心雕刻獨一無二的鹿雕塑，讓住戶彷如置身於天然環境之中，提供一個逸然放鬆的戶外空間，享受大自然的片刻寧謐。

草莓農場因應不同季節培植最時令蔬果

Club ATR與美國領先農業系統TrolMaster的獨家分銷商綠色環控(GEC Asia)合作，將TrolMaster技術引入會所自設的「草莓農場」，創造住戶專屬的自給自足農場。TrolMaster是美國目前最先進的溫室種植系統，全天候監控及照料，為農作物打造專屬的「智能家居」，住戶可以輕鬆享受到新鮮有機蔬果同時減少能源消耗，締造環保健康的綠色生活。

「草莓農場」設有田園種植桌及種植塔，提供垂直及平面共兩種種植空間，為不同品種的植物提供最理想的種植環境。農場將會因應不同季節培植最時令的蔬果給住戶享用，如西紅柿、黃瓜、胡椒、士多啤梨及茄子等。住戶可以透過訂閱農作計劃，以象徵式的成本每周享受新鮮有機蔬果。

「共享廚房」內設有由水耕細作科技(Farmacy HK)經營的精選蔬菜和香草專櫃，其流動式農場系統具備節能及遙控功能，可為住戶提供不同種類的蔬菜、珍稀香草及可食用花卉。住戶可向員工指定食材，從最新鮮的渠道獲得日常烹飪材料。除共享廚房外，亦設有「中式廚房」及戶外「燒烤閣」，切合不同住戶的

需要。