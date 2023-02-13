元朗新盤｜雨後會所「Club ATR」面積3.7萬方呎 自設水耕種植場為住戶提供蔬果

由星星地產發展的元朗雨後，特意打造時尚品味私人住客會所「Club ATR」，連同戶外空間面積合共約3.7萬方呎，提供約20項戶外室內設施。
Club ATR約5,000方呎的戶外綠野庭園「迷霧仙景」，由英國知名雕塑家Hamish Mackie的手製鹿雕塑，以人手精心雕刻獨一無二的鹿雕塑，讓住戶彷如置身於天然環境之中，提供一個逸然放鬆的戶外空間，享受大自然的片刻寧謐。
草莓農場因應不同季節培植最時令蔬果
Club ATR與美國領先農業系統TrolMaster的獨家分銷商綠色環控(GEC Asia)合作，將TrolMaster技術引入會所自設的「草莓農場」，創造住戶專屬的自給自足農場。TrolMaster是美國目前最先進的溫室種植系統，全天候監控及照料，為農作物打造專屬的「智能家居」，住戶可以輕鬆享受到新鮮有機蔬果同時減少能源消耗，締造環保健康的綠色生活。
「草莓農場」設有田園種植桌及種植塔，提供垂直及平面共兩種種植空間，為不同品種的植物提供最理想的種植環境。農場將會因應不同季節培植最時令的蔬果給住戶享用，如西紅柿、黃瓜、胡椒、士多啤梨及茄子等。住戶可以透過訂閱農作計劃，以象徵式的成本每周享受新鮮有機蔬果。
「共享廚房」內設有由水耕細作科技(Farmacy HK)經營的精選蔬菜和香草專櫃，其流動式農場系統具備節能及遙控功能，可為住戶提供不同種類的蔬菜、珍稀香草及可食用花卉。住戶可向員工指定食材，從最新鮮的渠道獲得日常烹飪材料。除共享廚房外，亦設有「中式廚房」及戶外「燒烤閣」，切合不同住戶的
需要。
設多個運動空間 備25.5米戶外露天游泳池
會所特設約25.5米戶外露天游泳池，採用玻璃鍍金設計，池邊更擺放來自丹麥及西班牙品牌的環保傢俱，包括日光浴床、椅子、桌子和遮陽傘，其中擺放的戶外藤蔓蛋形吊椅更是由全人手編製，舒適耐用。
此外，住戶可於室內「健身室」使用由美國品牌力健(Life Fitness)提供的嶄新健身器材；健身室內更立著一幅別具特色的威尼斯玻璃磚牆，牆上使用由澳大利亞入口的威尼斯剔透磚，以北極水晶牆作半透明底座，再用上棕色的煙熏石英拼出「ATR」的字樣，絕對是「Club ATR」極具特色的標誌之一。
另外，室內「羽毛球及籃球場」，羽毛球場空間可同時充當半個籃球場。住戶更可到旁邊約2米高的「攀石場」體驗刺激的戶外運動。半開放式的「舞蹈及瑜珈空間」場內更添置空中瑜珈的專用設備；更特意打造住戶專享的「單車徑」及約21個單車停泊處，以及約110米「戶外跑道」。
特設戶外兒童及寵物玩樂區
此外，特別為小朋友打造的戶外「兒童天地」，使用來自丹麥的 The Wizard’s Double Tower Fortress Ada 遊樂塔，當中的設施一應俱全，包括斜網，吊床，攀爬桿，繩網橋等，地上亦會鋪滿吸水層及人造草皮。另為飼養寵物的家庭特設「寵物閣」，園內更有觀鳥設備，其內置鏡頭不但可以自動捕捉雀鳥身影，人工智能系統更可識別雀鳥品種。
其他會所設施包括佔地兩層的「共享工作室」、提供約16個私人酒櫃供住戶租用的「私人酒窖」、「休閒書室」及「音樂廳」。
雨後採單幢式設計，提供335伙，標準單位實用面積介乎約270至720方呎，戶型涵蓋開放式至三房，當中主打一房連開放式廚房單位，佔全盤約42%；另設特色戶，項目預計關鍵日期為今年12月31日，樓花期長約10個月。