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地產
2023-04-21 18:41:59

元朗新盤｜雨後累沽150伙 吸金逾9億 下月推出特色戶招標

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元朗新盤｜雨後累沽150伙 吸金逾9億 下月推出特色戶招標

元朗新盤｜雨後累沽150伙 吸金逾9億 下月推出特色戶招標

星星地產旗下元朗雨後早前宣布已獲批入伙紙，主席及首席執行官陳文輝表示，視乎建築進度將有機會提早入伙，正考慮於日後開放現樓予公眾參觀。他稱，項目迄今累售150伙，佔整體單位近半，套現超過9億元，平均呎價近15,000元，銷情理想。

星星地產銷售及推廣董事總經理廖漢威指，雨後提供29伙特色單位，將以下月以招標形式推售特色戶，涉及的單位數量及詳情再作公布。

他特別介紹26D室，為三房一套連儲物間、平台及天台（獨立廚房）頂層特色戶，實用面積909方呎，獨特大宅設計，內置私人樓梯連接天台，單位提供合共962方呎的特大室外空間，更可飽覽環迴南山景觀。

元朗新盤｜雨後累沽150伙 吸金逾9億 下月推出特色戶招標

圖左為星星地產主席及首席執行官陳文輝，右為銷售及推廣董事總經理廖漢威。

買家以屯門、元朗及天水圍為主

廖漢威續指，項目客群以39歲或以下年青買家為主，佔約七成。至於地區分布以屯門、元朗及天水圍為主，佔約六成，其餘約四成買家分布於其他地區，可見項目為世界盤。

陳文輝說，雨後在剛過去的復活節假期舉行「雨後農場種植工作坊」，利用自主研發泥土種植黃色羅馬蕃茄，吸引一眾業主及其親友參與，更即將於未來的數個星期六舉行不同工作坊，重視及照顧業主整體的售後體驗。

雨後位於元朗宏業西街21號，採單幢式設計，提供335伙，標準分層單位佔項目整體單位約90%，5種戶型包括開放式、一房(開放式廚房)、兩房(開放式廚房)、兩房連書房(開放式廚房)，以及三房一套連儲物房(獨立廚房)間隔，實用面積介乎276至約720方呎；而餘下約10%為特色單位。

即睇元朗新盤雨後最新資訊 (House730)

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