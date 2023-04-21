元朗新盤｜雨後累沽150伙 吸金逾9億 下月推出特色戶招標

星星地產旗下元朗雨後早前宣布已獲批入伙紙，主席及首席執行官陳文輝表示，視乎建築進度將有機會提早入伙，正考慮於日後開放現樓予公眾參觀。他稱，項目迄今累售150伙，佔整體單位近半，套現超過9億元，平均呎價近15,000元，銷情理想。

星星地產銷售及推廣董事總經理廖漢威指，雨後提供29伙特色單位，將以下月以招標形式推售特色戶，涉及的單位數量及詳情再作公布。

他特別介紹26樓D室，為三房一套連儲物間、平台及天台（獨立廚房）頂層特色戶，實用面積909方呎，獨特大宅設計，內置私人樓梯連接天台，單位提供合共962方呎的特大室外空間，更可飽覽環迴南山景觀。