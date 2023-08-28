元朗新盤｜雨後累沽169伙 吸金逾10億 部署推全新付款辦法

一手市場焦點轉移至新界西，星星地產旗下元朗「雨後」於今年3月展開銷售，主席及首席執行官陳文輝表示，項目迄今累沽169伙，佔全盤總數335伙逾五成，套現約10.3億元，平均成交呎價約15,020元。他預計，項目可於9月獲批滿意紙，並計劃提供全新付款辦法。
近期部分新盤增加優惠或減價吸客，陳文輝指出，「雨後」無意減價，近期銷情亦理想，持續錄得成交。項目開售迄今約一半買家來自屯門、元朗及天水圍；買家以年輕客為主。他補充，全盤迄今尚餘166伙，市值逾12億元。
銷售及推廣董事總經理廖漢威稱，「雨後」正部署推岀長成交期或「先住後付」等全新付款計劃，詳情稍後再作公布。
商舖獲便利店承租 車位擬日後推售
「雨後」設有基座商場，廖漢威表示，5個商舖總面積逾6,000方呎，暫已獲便利店承租面積約800方呎的舖位，其他舖位有食肆正在洽租，商舖目標呎租約50至100元。他透露，項目提供28個住客車位，稍後計劃發售，售價會參考同區樓盤。
雨後位於元朗宏業西街21號，採單幢式設計，提供335伙，標準分層單位佔項目整體單位約90%，5種戶型包括開放式、一房(開放式廚房)、兩房(開放式廚房)、兩房連書房(開放式廚房)，以及三房一套連儲物房(獨立廚房)間隔，實用面積介乎276至約720方呎；而餘下約10%為特色單位。