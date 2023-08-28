元朗新盤｜雨後累沽169伙 吸金逾10億 部署推全新付款辦法

一手市場焦點轉移至新界西，星星地產旗下元朗「雨後」於今年3月展開銷售，主席及首席執行官陳文輝表示，項目迄今累沽169伙，佔全盤總數335伙逾五成，套現約10.3億元，平均成交呎價約15,020元。他預計，項目可於9月獲批滿意紙，並計劃提供全新付款辦法。

近期部分新盤增加優惠或減價吸客，陳文輝指出，「雨後」無意減價，近期銷情亦理想，持續錄得成交。項目開售迄今約一半買家來自屯門、元朗及天水圍；買家以年輕客為主。他補充，全盤迄今尚餘166伙，市值逾12億元。

銷售及推廣董事總經理廖漢威稱，「雨後」正部署推岀長成交期或「先住後付」等全新付款計劃，詳情稍後再作公布。