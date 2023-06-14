元朗新盤｜雨後部署現樓發售 向開放式戶買家送「閣樓專家」裝修傢俬禮券

星星地產銷售及推廣董事總經理廖漢威指，雨後與「閣樓專家 Loft Master HK」合作，為5伙指定開放式戶買家提供價值50,000元的裝修傢俬禮券，包括3樓H室、19樓H室、8樓S室、16樓S室及19樓S室，實用面積分別為252、276及294方呎。

不選擇傢俬套餐可直扣樓價3萬元

該5伙指定開放式戶買家可選購由「閣樓專家 Loft Master HK」提供的價值128,000元的專屬訂製裝修傢俬套餐，而發展商將提供價值50,000元的裝修傢俬禮券，若買家不選擇傢俬套餐，則可直接扣除樓價3萬元。他續指，不排除日後將傢俬套餐優惠推廣至一房及兩房單位。

雨後位於元朗宏業西街21號，採單幢式設計，提供335伙，標準分層單位佔項目整體單位約90%，5種戶型包括開放式、一房(開放式廚房)、兩房(開放式廚房)、兩房連書房(開放式廚房)，以及三房一套連儲物房(獨立廚房)間隔，實用面積介乎276至約720方呎；而餘下約10%為特色單位。

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