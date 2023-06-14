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2023-06-14 16:46:37

元朗新盤｜雨後部署現樓發售 向開放式戶買家送「閣樓專家」裝修傢俬禮券

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元朗新盤｜雨後部署現樓發售 向開放式戶買家送「閣樓專家」裝修傢俬禮券

雨後與「閣樓專家 Loft Master HK」合作，為5伙指定開放式戶買家提供價值50,000元的裝修傢俬禮券。(蘇文傑攝)

星星地產旗下元朗雨後開售迄今累沽158伙，平均成交呎價約15,000元，套現逾9.4億元。星星地產主席及首席執行官陳文輝表示，項目現可供發售的單位中，最低售價為3H室，開放式間隔，實用面積252方呎，折實售價420多萬元。

料最快月底獲批滿意紙

陳文輝透露，項目目前工程進度理想，預計本月底至7月上旬可獲批滿意紙，並預料最快7月中以現樓形式發售。

星星地產銷售及推廣董事總經理廖漢威指，雨後與「閣樓專家 Loft Master HK」合作，為5伙指定開放式戶買家提供價值50,000元的裝修傢俬禮券，包括3H室、19H室、8S室、16S室及19S室，實用面積分別為252、276294方呎。

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不選擇傢俬套餐可直扣樓價3萬元

5伙指定開放式戶買家可選購由「閣樓專家 Loft Master HK」提供的價值128,000元的專屬訂製裝修傢俬套餐，而發展商將提供價值50,000元的裝修傢俬禮券，若買家不選擇傢俬套餐，則可直接扣除樓價3萬元。他續指，不排除日後將傢俬套餐優惠推廣至一房及兩房單位。

雨後位於元朗宏業西街21號，採單幢式設計，提供335伙，標準分層單位佔項目整體單位約90%，5種戶型包括開放式、一房(開放式廚房)、兩房(開放式廚房)、兩房連書房(開放式廚房)，以及三房一套連儲物房(獨立廚房)間隔，實用面積介乎276至約720方呎；而餘下約10%為特色單位。

即睇元朗新盤雨後最新資訊 (House730)

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雨後開售迄今累沽158伙，平均成交呎價約15,000元，套現逾9.4億元。(資料圖片)

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