元朗新盤｜雨後首推68伙 開放式戶最平395萬

元朗雨後今日公布首張價單，涉68伙，折實售價由395.87萬元起。(陳奕釗攝)

由星星地產發展的元朗雨後今日(7日)公布首張價單，涉68伙，提供最高6%折扣優惠，折實售價由395.87萬元起，折實平均呎價14,491元。

星星地產主席及首席執行官陳文輝形容首批單位定價克制，68伙實用面積介乎276至717方呎，價單定價由421.14萬至1,218.61萬元，呎價介乎14,243元至17,379元。單位折實售價由395.87萬至1,145.49萬元，折實呎價介乎13,388元至16,336元。

最低售價為5樓H室，實用面積276方呎，開放式間隔，折實售價395.87萬元，折實呎價14,343元。最低呎價為5樓J室，實用面積592方呎，兩房連書房間隔，折實售價792.59萬元，折實呎價13,388元。

明日開放示位及收票

星星地產銷售及推廣董事總經理廖漢威形容首批單位屬「雨後陽光價」，項目明日(8日)起對外開放示範單位，並同步接受認購登記，最快下周展開首輪銷售。他認為，財政預算案雖然未有對樓市「減辣」，但降低首置印花稅措施有驚喜。

雨後位於元朗宏業西街21號，採單幢式設計，提供335伙，標準分層單位佔項目整體單位約90%，5種戶型包括開放式、一房(開放式廚房)、兩房(開放式廚房)、兩房連書房(開放式廚房)，以及三房一套連儲物房(獨立廚房)間隔，實用面積介乎276至約720方呎；而餘下約10%為特色單位。項目預計關鍵日期為今年12月31日，樓花期僅約9個月。

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