元朗新盤｜雨後3.7萬呎會所連園林 設草莓農場 百米戶外跑道等20項設施｜多圖

星星地產旗下元朗現樓新盤「雨後」，特意打造連園林合共佔地約3.7萬方呎的時尚品味私人住客會所「Club ATR」，提供20項會所設施供住戶使用，凸顯項目地靈靜謐之美，打造恬靜愜意且廣闊的綠意休憩空間，融合可持續發展的綠色生活及現代建築美學，配上多元化且完善的星級會所設施，盡享極致非凡健康生活體驗。

「Club ATR」地下設有「迷霧仙境」，約5,000方呎的戶外綠野庭園，擺放由英國知名雕塑家Hamish Mackie的手製鹿雕塑，提供逸然放鬆的戶外空間。「單車徑」沿途均有樓頂相伴，住戶無需暴曬於陽光之下或被雨水沾濕。「兒童天地」設施一應俱全，兒童可盡情奔跑及玩樂之餘，同時讓一家大小一同舒展身心，共享家庭樂，打造溫馨的親子時光。「寵物閣」為飼養寵物的家庭特設，住戶平日可攜同毛孩於恬靜舒適的戶外空間歇息。「攀石場」讓住戶可體驗刺激的戶外運動。

此外，室內場館用途多樣，寬敞的羽毛球場空間可同時充當半個籃球場。「私人酒窖」提供私人酒櫃供住戶租用，方便住戶貯藏心中所愛。「音樂廳」讓住戶一展所長，鍛鍊琴藝，陶冶性情；「休閒書室」為住戶提供最舒適的閱讀空間。