元朗新盤｜雨後3.7萬呎會所連園林 設草莓農場 百米戶外跑道等20項設施｜多圖

星星地產旗下元朗現樓新盤「雨後」，特意打造連園林合共佔地約3.7萬方呎的時尚品味私人住客會所「Club ATR」，提供20項會所設施供住戶使用，凸顯項目地靈靜謐之美，打造恬靜愜意且廣闊的綠意休憩空間，融合可持續發展的綠色生活及現代建築美學，配上多元化且完善的星級會所設施，盡享極致非凡健康生活體驗。
「Club ATR」地下設有「迷霧仙境」，約5,000方呎的戶外綠野庭園，擺放由英國知名雕塑家Hamish Mackie的手製鹿雕塑，提供逸然放鬆的戶外空間。「單車徑」沿途均有樓頂相伴，住戶無需暴曬於陽光之下或被雨水沾濕。「兒童天地」設施一應俱全，兒童可盡情奔跑及玩樂之餘，同時讓一家大小一同舒展身心，共享家庭樂，打造溫馨的親子時光。「寵物閣」為飼養寵物的家庭特設，住戶平日可攜同毛孩於恬靜舒適的戶外空間歇息。「攀石場」讓住戶可體驗刺激的戶外運動。
此外，室內場館用途多樣，寬敞的羽毛球場空間可同時充當半個籃球場。「私人酒窖」提供私人酒櫃供住戶租用，方便住戶貯藏心中所愛。「音樂廳」讓住戶一展所長，鍛鍊琴藝，陶冶性情；「休閒書室」為住戶提供最舒適的閱讀空間。
上到一樓，設有「燒烤閣」讓住戶可與一眾親朋好友一同享受戶外燒烤的樂趣。「健身室」提供嶄新的健身器材，供住戶體驗舒適自在的健身模式，舒展身心。健身室內更立著一幅別具特色的威尼斯玻璃磚牆，牆上使用了由澳大利亞入口的威尼斯剔透磚，以北極水晶牆作半透明底座，再用上棕色的煙熏石英拼出「ATR」的字樣，繽紛的色彩在光線的襯托下相互交錯，是「Club ATR」極具特色的標誌之一。
「共享廚房」為住戶提供舒適的煮食環境；另設有由水耕細作科技(Farmacy HK)經營的精選蔬菜和香草專櫃，其流動式農場系統具備節能及遙控功能，為住戶提供不同種類的蔬菜、珍稀香草及可食用花卉，真正實踐「Farm-on-Table」。除共享廚房以外，亦備有「中式廚房」切合不同住戶的需要。
至於二樓，約25.5米「戶外露天游泳池」，採用玻璃鍍金設計，使用奧地利始創品牌Villi USA 的獨家琉璃瓦磚，以三色馬賽克作為靈感，拼砌出一幅晶瑩透亮的「川河拼圖」，在艷陽的照耀下，琉璃磁磚相互交錯，更顯璀璨奪目。「草莓農場」會因應不同季節培植最時令的蔬果給住戶享用，例如西紅柿、黃瓜、胡椒、士多啤梨及茄子等。住戶可以透過訂閱農作計劃，以象徵式的成本每周享受新鮮有機蔬果，讓健康的飲食習慣滲進住戶生活每一環。
「舞蹈及瑜珈空間」採半開放式的設計，場內更添置空中瑜珈的專用設備，滿足愛好靜態運動住戶的運動需求。約110米的「戶外跑道」，讓住客於戶外鍛鍊時可以飽覽大樓外璀璨的城市景色，並享受大自然的寧靜氣息。「更衣及桑拿室」讓住戶放下都市的急促節奏，驅走疲勞且放鬆身心，提供媲美星級酒店的舒適體驗，滿足住戶對奢華生活享受的追求。
雨後位於元朗宏業西街21號，採單幢式設計，提供335伙，標準分層單位佔項目整體單位約90%，5種戶型包括開放式、一房(開放式廚房)、兩房(開放式廚房)、兩房連書房(開放式廚房)，以及三房一套連儲物房(獨立廚房)間隔，實用面積介乎276至約720方呎；而餘下約10%為特色單位。