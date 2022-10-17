元朗新盤｜PARK YOHO Bologna明日開價 首批不少於50伙 住戶享九巴月票優惠

本月焦點新盤、新鴻基地產(016)元朗PARK YOHO第3期PARK YOHO Bologna開價在即，新地代理總經理陳漢麟表示，將於明日(18日)公布首張價單，將不少於50伙，戶型涵蓋開放式至三房，並包括一房複式單位，開價後會隨即開放4個現樓示範單位予公眾參觀。

對於首批單位定價方面，他強調集團一向以市價推盤，惟首張價單不排除價錢會較為吸引。至於整個PARK YOHO發展項目共分7期發展，提供3,124伙，迄今售出超過2,700伙。

住戶可半價購買九巴月票兩張

陳漢麟稱，為讓PARK YOHO Bologna住戶體驗巴士網絡優勢，故提供尊享入伙優惠，以半價購買九巴月票兩張，每程九巴低至3.3元。

九龍巴士(一九三三)助理車務總監(區域二)楊晉瑋稱，PARK YOHO的交通總匯提供多條巴士路線，包括68循環線前往YOHO MALL/元朗站、68F循環線前往YOHO MALL/元朗站及元朗公園，以及268M經大欖轉車站直達荃灣西站，住戶可於大欖轉車站可連繫逾40條巴士線路，客戶若購買九巴月票，除可盡享九巴網絡之便，更可以優惠價乘搭龍運巴士，輕鬆穿梭港九新界、機場及口岸。

PARK YOHO Bologna提供164伙，分為第8A及8B兩翼，樓高14層，標準樓層每層設12伙，提供4部升降機。單位實用面積介乎257至1,155方呎，標準單位戶型涵蓋開放式至三房，當中開放式設26伙、一房佔48伙、兩房提供26伙、三房佔48伙；另設16伙特色單位。