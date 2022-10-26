元朗新盤｜PARK YOHO Bologna明首輪公開發售60伙 截收2577票 超額逾41倍

新鴻基地產(016)元朗PARK YOHO第3期PARK YOHO Bologna將於明日(27日)開售66伙，當中價單推售60伙，6伙特色戶招標發售。項目今日(26日)截票，發商表示，經核數共接獲2,577票，當中包括38票為代理入票)，以價單開售單位計，超額認購逾41倍。成績非常理想。

是次價單推售單位以定價計市值逾4億元，包括4伙開放式、29伙一房、14伙兩房及13伙三房。最低售價為8A座2樓D單位，實用面積279方呎，開放式間隔，以90日付款計劃提供最高15.5%折扣優惠計算，折實售價390.89萬元，呎價14,010元。

至於招標發售單位，包括4伙平台特色戶及2伙頂層特色戶，全屬8B座，當中平台特色戶實用面積介乎257至473方呎，連102至181方呎平台；天台特色戶實用面積分別為694及1,155方呎，連620及1,067方呎天台。

首輪推售當日設兩個時段發售，A組買家須購入1伙複式戶或1伙三房或2伙指定單位；而B組買家可購入1至2伙。

PARK YOHO Bologna提供164伙，分為第8A及8B兩翼，樓高14層，標準樓層每層設12伙，提供4部升降機。單位實用面積介乎257至1,155方呎，標準單位戶型涵蓋開放式至三房，當中開放式設26伙、一房佔48伙、兩房提供26伙、三房佔48伙；另設16伙特色單位。項目現樓單位已開放予公眾參觀，合共設有5個，戶型涵蓋一房至三房，當中2個屬連家具三房單位，餘下3個均屬交樓標準單位。