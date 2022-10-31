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地產
2022-10-31 15:02:35

元朗新盤｜PARK YOHO Bologna標售一伙特式戶 呎價1.75萬

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元朗新盤｜PARK YOHO Bologna標售一伙特式戶 呎價1.75萬

新地代理總經理陳漢麟表示，今以招標形式售出1伙特色單位，為第8B座1樓D室。(陳奕釗攝)

新界區新盤銷情理想，新鴻基地產(016)元朗PARK YOHO3PARK YOHO Bologna今日(31)以招標形式售出1伙特色單位，新地代理總經理陳漢麟表示，為第8B1D室，實用面積257方呎，連102方呎平台，成交價449.75萬元，呎價17,500元。

明次輪售46 超額逾22

陳漢麟稱，項目將於明日(111)展開次輪銷售46伙，當中包括4伙一房複式連套房單位，預期此戶型可全數沽清。項目今晚截票，截至昨日累收逾1,000票，以價單開售42伙計，超額認購逾22倍。同日另有4伙以招標形式發售。他稱，會視乎銷情再決定加推安排，項目的兩房分層複式戶將計劃以價單形式推出。

一房複式連套房示位

發展商今日向傳媒開放8B6樓及7F室連家具現樓單位，屬一房複式連套房間隔，實用面積433方呎，附連26方呎露台，樓層與樓層之間的高度為3米。單位向東，可遠眺八鄉山景。

PARK YOHO Bologna提供164伙，分為第8A8B兩翼，樓高14層，標準樓層每層設12伙，提供4部升降機。單位實用面積介乎2571,155方呎，標準單位戶型涵蓋開放式至三房，當中開放式設26伙、一房佔48伙、兩房提供26伙、三房佔48伙；另設16伙特色單位。項目現樓單位已開放予公眾參觀，合共設有5個，戶型涵蓋一房至三房，當中2個屬連家具三房單位，餘下3個均屬交樓標準單位。

元朗新盤｜PARK YOHO Bologna標售一伙特式戶 呎價1.75萬

新地今日向傳媒開放8B座6樓及7樓F室連家具現樓單位。(陳奕釗攝)

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