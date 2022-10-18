元朗新盤｜PARK YOHO Bologna首推50伙 開放式最平391萬起 折實均呎1.3萬

PARK YOHO Bologna首批最低呎價第8B座2樓及3樓F單位，實用面積433方呎，折實售價536.41萬元，呎價12,388元。(蘇文傑攝)

新一份施政報告明日(19日)出爐前夕，有全新盤率先開價搶客。新鴻基地產(016)元朗PARK YOHO第3期PARK YOHO Bologna今日(18日)公布首張價單，涉及50伙。以90日付款計劃提供最高15.5%折扣優惠計算，折實售價由390.89萬元起，屬實用面積279方呎開放式單位；整批折實平均呎價13,088元。

新地副董事總經理雷霆稱，今批單位定價形容為「最強新盤價」，認為項目屬低密度發展，環境優美，加上交通方便，買家更可即買即住，因此是最強新盤選擇。

雷霆：「撤辣」是因時制宜做法

近期市場不斷有提議政府放寬樓市「辣稅」，雷霆指，「辣招」早於10年前已推行，認為現時社會應要轉變，加上政府所收的「辣稅」款項不多，「撤辣」是因時制宜的做法。對於美國下月或再度加息，他稱過往香港跟隨美國的加息幅度細，目前政府已放寬壓力測試及海外入境檢疫措施，預期本季樓市的交投會較今年頭三季活躍。

一房複式戶佔 16 伙 設漸進式按揭安排

新地代理總經理陳漢麟表示，首批50伙以定價市值約3.8億元，戶型涵蓋開放式至三房，包括5伙開放式、7伙一房、16伙一房複式、5伙兩房，以及17伙三房，實用面積介乎279至674方呎。單位售價由462.6萬至1,047.3萬元，呎價介乎14,661元至17,086元。扣除最高15.5%折實售價390.89萬至884.96萬元，折實呎價12,388元至14,438元。

最低售價第8A座2樓D單位，實用面積279方呎，開放式間隔，折實售價390.89萬元，呎價14,010元。最低呎價第8B座2樓及3樓F單位，實用面積433方呎，折實售價536.41萬元，呎價12,388元。

示範單位即日開放 周日起收票

陳漢麟指，是次特別為一房複式戶提供漸進式按揭安排，希望可助買家入市。項目今日下午開放4個現樓示範單位，本周日(23日)接受認購登記，視乎收票反應決定首輪開售時間表，料月內開售。

較 PARK YOHO 近月二手價低 2%

發展商早前強調會以市價推盤，項目首批單位會以「吸引價」推出。據中原數據顯示，Park YOHO 其他期數近月二手成交呎價約13,363元，即PARK YOHO Bologna首批13,088元低開約2%。另與同系今年7月推出的屯門NOVO LAND 1A期首批165伙折實平均呎價13,188元更低。

PARK YOHO Bologna提供164伙，分為第8A及8B兩翼，樓高14層，標準樓層每層設12伙，提供4部升降機。單位實用面積介乎257至1,155方呎。