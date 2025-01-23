元朗朗天峰樓書出爐！一房最細245呎 兩房佔全盤逾半｜新盤樓書

由嘉里建設(683)發展的元朗十八鄉路新盤「朗天峰」今日(23日)正式公布售樓說明書，全盤提供594伙，實用面積由245至851方呎，戶型涵蓋一房至三房，另設平台及頂層特色單位，預計關鍵日期為今年12月31日，樓花期長約11個月。

農曆新年後加快推售

嘉里物業代理銷售及市場策劃高級總監盧永俊表示，項目繼早前正式命名後，吸引不少市場人士關注，今天正式上載售樓說明書，並且預期於農曆新年後加快推售步伐。

嘉里物業代理銷售及市場策劃總監王維榮指，「朗天峰」由兩組住宅大樓組成，呈現雙子式布局。第1座細分1A及1B兩翼，樓高23層，第1A及1B座標準單位樓層每層分別設9伙和8伙，均配備2部升降機；第2座樓高22層，標準單位樓層每層設10伙，配備2部升降機。