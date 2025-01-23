元朗朗天峰樓書出爐！一房最細245呎 兩房佔全盤逾半｜新盤樓書

由嘉里建設(683)發展的元朗十八鄉路新盤「朗天峰」今日(23日)正式公布售樓說明書，全盤提供594伙，實用面積由245至851方呎，戶型涵蓋一房至三房，另設平台及頂層特色單位，預計關鍵日期為今年12月31日，樓花期長約11個月。
農曆新年後加快推售
嘉里物業代理銷售及市場策劃高級總監盧永俊表示，項目繼早前正式命名後，吸引不少市場人士關注，今天正式上載售樓說明書，並且預期於農曆新年後加快推售步伐。
嘉里物業代理銷售及市場策劃總監王維榮指，「朗天峰」由兩組住宅大樓組成，呈現雙子式布局。第1座細分1A及1B兩翼，樓高23層，第1A及1B座標準單位樓層每層分別設9伙和8伙，均配備2部升降機；第2座樓高22層，標準單位樓層每層設10伙，配備2部升降機。
⇊朗天峰樓面平面圖⇊
平均10戶爭一個停車位
單位分布來看，項目標準單位主打兩房涉310伙，佔全盤供應逾五成，實用面積由365至446方呎；其次一房提供226伙佔38%，實用面積由282至311方呎，一房及兩房合佔約90%；至於三房面積均為539方呎，提供21伙。「朗天峰」另設27伙平台特色單位，實用面積245至502方呎，和10伙頂層特色單位，實用面積476至851方呎。
全盤面積最細單位為第1B座2樓G室，實用面積245方呎，一房間隔，連66方呎平台；面積最大單位為第1A座28樓A室，實用面積851方呎，三房間隔，連443方呎平台及786方呎天台，單位內設樓梯前往天台。項目提供60個住宅停車位，位於地庫層，相當於平均近10戶爭一個停車位。據悉，大部分單位層與層之間的高度為3.5米或以上，項目會所及綠化園林面積廣達約7萬方呎，設有多項特色設施及園藝設計。