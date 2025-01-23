熱門搜尋:
緬甸詐騙園區 2025請假攻略 珀岸 GRAND SEASONS 行山路線 新店關注組 網上熱話 農曆新年2025 二手樓 自助餐優惠 好去處 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 味美道來
dadblk2 madblk2
返回
地產
2025-01-23 17:54:02

元朗朗天峰樓書出爐！一房最細245呎 兩房佔全盤逾半｜新盤樓書

分享：
元朗朗天峰樓書出爐！一房最細245呎起 兩房佔全盤逾半｜新盤樓書

「朗天峰」今日(23日)正式公布售樓說明書，全盤提供594伙。

adblk5

由嘉里建設(683)發展的元朗十八鄉路新盤「朗天峰」今日(23)正式公布售樓說明書，全盤提供594伙，實用面積由245851方呎，戶型涵蓋一房至三房，另設平台及頂層特色單位，預計關鍵日期為今年1231日，樓花期長約11個月。

農曆新年後加快推售

嘉里物業代理銷售及市場策劃高級總監盧永俊表示，項目繼早前正式命名後，吸引不少市場人士關注，今天正式上載售樓說明書，並且預期於農曆新年後加快推售步伐。

嘉里物業代理銷售及市場策劃總監王維榮指，「朗天峰」由兩組住宅大樓組成，呈現雙子式布局。第1座細分1A1B兩翼，樓高23層，第1A1B座標準單位樓層每層分別設9伙和8伙，均配備2部升降機；第2座樓高22層，標準單位樓層每層設10伙，配備2部升降機。

adblk6

朗天峰樓面平面圖⇊

元朗朗天峰樓書出爐！一房最細245呎起 兩房佔全盤逾半｜新盤樓書 元朗朗天峰樓書出爐！一房最細245呎起 兩房佔全盤逾半｜新盤樓書 元朗朗天峰樓書出爐！一房最細245呎起 兩房佔全盤逾半｜新盤樓書 元朗朗天峰樓書出爐！一房最細245呎起 兩房佔全盤逾半｜新盤樓書 元朗朗天峰樓書出爐！一房最細245呎起 兩房佔全盤逾半｜新盤樓書 元朗朗天峰樓書出爐！一房最細245呎起 兩房佔全盤逾半｜新盤樓書 元朗朗天峰樓書出爐！一房最細245呎起 兩房佔全盤逾半｜新盤樓書 元朗朗天峰樓書出爐！一房最細245呎起 兩房佔全盤逾半｜新盤樓書 元朗朗天峰樓書出爐！一房最細245呎起 兩房佔全盤逾半｜新盤樓書 元朗朗天峰樓書出爐！一房最細245呎起 兩房佔全盤逾半｜新盤樓書 元朗朗天峰樓書出爐！一房最細245呎起 兩房佔全盤逾半｜新盤樓書 元朗朗天峰樓書出爐！一房最細245呎起 兩房佔全盤逾半｜新盤樓書 元朗朗天峰樓書出爐！一房最細245呎起 兩房佔全盤逾半｜新盤樓書 元朗朗天峰樓書出爐！一房最細245呎起 兩房佔全盤逾半｜新盤樓書 元朗朗天峰樓書出爐！一房最細245呎起 兩房佔全盤逾半｜新盤樓書 元朗朗天峰樓書出爐！一房最細245呎起 兩房佔全盤逾半｜新盤樓書 元朗朗天峰樓書出爐！一房最細245呎起 兩房佔全盤逾半｜新盤樓書

平均10戶爭一個停車位 

單位分布來看，項目標準單位主打兩房涉310伙，佔全盤供應逾五成，實用面積由365446方呎；其次一房提供226伙佔38%，實用面積由282311方呎，一房及兩房合佔約90%；至於三房面積均為539方呎，提供21伙。「朗天峰」另設27伙平台特色單位，實用面積245502方呎，和10伙頂層特色單位，實用面積476851方呎。

全盤面積最細單位為第1B2G室，實用面積245方呎，一房間隔，連66方呎平台；面積最大單位為第1A28A室，實用面積851方呎，三房間隔，連443方呎平台及786方呎天台，單位內設樓梯前往天台。項目提供60個住宅停車位，位於地庫層，相當於平均近10戶爭一個停車位。據悉，大部分單位層與層之間的高度為3.5米或以上，項目會所及綠化園林面積廣達約7萬方呎，設有多項特色設施及園藝設計。

「朗天峰」預計關鍵日期為今年12月31日。 元朗朗天峰樓書出爐！一房最細245呎起 兩房佔全盤逾半｜新盤樓書 元朗朗天峰樓書出爐！一房最細245呎起 兩房佔全盤逾半｜新盤樓書 元朗朗天峰樓書出爐！一房最細245呎起 兩房佔全盤逾半｜新盤樓書 元朗朗天峰樓書出爐！一房最細245呎起 兩房佔全盤逾半｜新盤樓書

am730「ESG綠色發展及碳中和大獎2024」現正接受報名 立即了解更多

am730「ESG綠色發展及碳中和大獎2024」現正接受報名 立即了解更多