元朗本月交投近百宗 按月多逾三成 YOHO Town兩房5年轉手蝕沽｜二手樓成交

樓市表現向好，購買力持續釋放。中原地產元朗站分行經理林頌宜表示，元朗區本月累錄約95宗二手買賣，較上月同期增加約36%。其中分行新近促成YOHO Town 3座低層H室成交，單位實用面積約433方呎，兩房間隔。

據了解，上址原開價628萬元放盤，最後累減18萬元或約2.9%，以610萬元易手，呎價約14,088元。買家為外區上車客，鍾情YOHO生活圈，加上交通及起居方便，見上址裝修合用，保養新淨，故迅速拍板購入自用。原業主於2020年以640萬元購入單位，持貨約5年，現轉售帳面蝕30萬元，物業期內跌價約4.7%。