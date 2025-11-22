元朗本月交投近百宗 按月多逾三成 YOHO Town兩房5年轉手蝕沽｜二手樓成交

樓市表現向好，購買力持續釋放。中原地產元朗站分行經理林頌宜表示，元朗區本月累錄約95宗二手買賣，較上月同期增加約36%。其中分行新近促成YOHO Town 3座低層H室成交，單位實用面積約433方呎，兩房間隔。
據了解，上址原開價628萬元放盤，最後累減18萬元或約2.9%，以610萬元易手，呎價約14,088元。買家為外區上車客，鍾情YOHO生活圈，加上交通及起居方便，見上址裝修合用，保養新淨，故迅速拍板購入自用。原業主於2020年以640萬元購入單位，持貨約5年，現轉售帳面蝕30萬元，物業期內跌價約4.7%。
林頌宜指，YOHO Town本月暫錄8宗成交，已超上月全月33%，平均實用呎價約14,000元，按月升約2.4%。
爾巒樓價低水 一手業主帳賺127萬沽三房套
中原地產元朗區域營業經理王勤學稱，元朗爾巒本月交投活躍，錄得5宗成交，已超上月全月的3宗成交，按月升67%，平均實用呎價約9,876元，按月則回落11%，主要因業主擴大議價空間，加上樓價低水，刺激成交增加。
王勤學透露，爾巒茵羅洛斯大道3座高層C室，實用面積約886方呎，三房套房連多功能房及儲物房。原叫價900萬元，最後減價25萬元或約2.8%，以875萬元易手，呎價約9,876元。
據悉，原業主於2014年以747.9萬元一手購入單位，持貨約11年，現轉售帳面獲利127.1萬元，物業期內升值約17%。資料顯示，爾巒位於錦田映河路1號，2013年入伙，共有26座住宅大樓及洋房48間，提供780個單位。