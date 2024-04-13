元朗業主損手沽貨 有屋苑賣2間蝕1間 不足3年輸148萬｜二手蝕讓

撤辣後買家積極入市，上車屋苑成交持續活躍，但業主蝕賣情況持續。中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，元朗世宙本月錄得4宗成交，暫時是該區最多成交的屋苑，惟持貨年期較短的業主仍要損手離場，屋苑本月暫錄得2宗蝕讓成交，即蝕讓比例佔50%。

王勤學指，世宙2座高層H室，實用面積約428方呎，兩房間隔。原開價622萬元，減價10萬元，至612萬元沽出，呎價約14,299元。原業主於2021年7月以760萬元買入單位，持貨不足3年，現轉售帳面虧損148萬元，物業期內大幅貶值約19.5%。