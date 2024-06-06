元朗活化項目虹方 一籃子單位及車位放售 市值逾1.36億｜商廈市況

中港商業活動頻仍，吸引內地企業進駐本港設立總部，當中新界西北區因地理位置靠近口岸，近期區内商廈獲不少企業洽租。由發展商星星地產進行活化的元朗商廈項目虹方，現正推售一籃子單位及車位，並委託中原(工商舖)以獨家代理負責銷售及出租，當中4個連租約單位，意向價約1,146萬元起，租金回報高見4.7厘；而一般交吉單位則進行租售，意向價約2,857萬元起。若整個餘貨項目成功售出，料可為發展商套現約1.367億元。

有 7 伙連租約售 個別回報達 4.7 厘 上述虹方一籃子餘貨單位，位於元朗宏業南街22號，包括8個單位，其中7個屬連租約單位，面積由1,367至3,042方呎。中原(工商舖)工商部董事劉重興表示，當中9樓01室為特式戶，面積約1,367方呎，另附86方呎露台及設有洗手間和浴室，意向價約1,146萬元，意向呎價則約8,389元。目前單位每月租金約45,000元，新買家可享回報達4.7厘，適合購入作長線收租用途。另一伙交吉特色單位為10樓01室，面積約2,422方呎，另設露台約1,173方呎，單位現同時進行招租及放售，意向呎價約11,800元，意向呎租則約33元起。