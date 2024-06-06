元朗活化項目虹方 一籃子單位及車位放售 市值逾1.36億｜商廈市況

中港商業活動頻仍，吸引內地企業進駐本港設立總部，當中新界西北區因地理位置靠近口岸，近期區内商廈獲不少企業洽租。由發展商星星地產進行活化的元朗商廈項目虹方，現正推售一籃子單位及車位，並委託中原(工商舖)以獨家代理負責銷售及出租，當中4個連租約單位，意向價約1,146萬元起，租金回報高見4.7厘；而一般交吉單位則進行租售，意向價約2,857萬元起。若整個餘貨項目成功售出，料可為發展商套現約1.367億元。
有7伙連租約售 個別回報達4.7厘
上述虹方一籃子餘貨單位，位於元朗宏業南街22號，包括8個單位，其中7個屬連租約單位，面積由1,367至3,042方呎。中原(工商舖)工商部董事劉重興表示，當中9樓01室為特式戶，面積約1,367方呎，另附86方呎露台及設有洗手間和浴室，意向價約1,146萬元，意向呎價則約8,389元。目前單位每月租金約45,000元，新買家可享回報達4.7厘，適合購入作長線收租用途。另一伙交吉特色單位為10樓01室，面積約2,422方呎，另設露台約1,173方呎，單位現同時進行招租及放售，意向呎價約11,800元，意向呎租則約33元起。
項目出租率逾九成
另外，因區內車位需求強勁，新近元朗朗城匯以一口價150萬元，推售12個車位，並短時間內極速沽清，套現約1,800萬元。劉重興稱，虹方亦趁勢推售一籃子車位，推售的21個車位皆分佈於項目1樓，叫價由25萬至150萬元不等。他又指，虹方全幢共提供129伙，出租率超過九成，發展商定價亦見克制合理。據資料指，今年4月該廈低層05室易手，單位面積約2,460方呎，成交呎價約8,041元。同時，由於虹方屬活化工廈類別，獲地政總署容許的發展用途甚多，包括教育機構、資訊科技及電訊業、展覽、訓練中心、宗教機構、私人會所等，故該廈租戶亦見多元化，有美容、教會、補習社、中醫、辦公室、跳舞教室、餐飲行業等，租金水平不俗。
元朗區住宅林立，地理位置鄰近邊境口岸，加上北都發展進行得如火如荼，劉重興指，區内發展潛力不容小覷，惟區內商業樓面供應有限，質素上乘的新大廈極之矜罕，而虹方為元朗區近年鮮有的全新商廈，可見其投資價值。
即睇元朗虹方放盤(HOUSE730)