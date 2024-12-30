元朗私樓價崩！兩房套呎價見「7字頭」創新低 半新樓連環爆蝕｜二手市況

節日氣氛濃厚下，樓市交投步伐放緩，元朗區過去數天連續出現二手低價，甚至大額蝕讓成交，當中溱柏兩房套單位呎價跌至「7字價」創屋苑新低；更有半新樓帳面慘輸超過400萬元易手。 溱柏兩房套累減近百萬沽 中原地產元朗區域營業經理王勤學表示，元朗區於過去周末(28及29日)錄得6宗二手買賣，按周升1倍。其中溱柏5座低層G室，實用面積約667方呎，兩房套房間隔。原叫價589萬元，最後累減99萬元或約16.8%，以490萬元沽出，呎價約7,346元，呎價創屋苑新低。

據了解，原業主於2014年以467萬元一手買入單位，持貨約10年，現轉售帳面賺23萬元，單位期內升值約4.9%。 御豪山莊三房套造價較上月跌約 13% 另一個呎價跌至「7字頭」屋苑為御豪山莊，王勤學指，單位為10座低層A室，實用面積約689方呎，三房套房間隔。原業主開價525萬元連車位放售，放盤2日成功「零議價」沽出，呎價約7,620元。 王勤學續指，原業主早於1998年以194.5萬元買入單位，一年後再斥23萬元買入車位，現一併易手，帳面獲利307.5萬元或1.4倍離場。資料顯示，上月1宗同類單位連車位成交603.8萬元易手，今番新成交較上月造價回落78.8萬元或約13%。

蝶翠峰三房 470 萬成交 王勤學稱，元朗蝶翠峰7座高層G室，實用面積約570方呎，三房間隔。原開價500萬元，減價30萬元或6%，日前以470萬元沽出，呎價約8,246元。原業主於2005年以178萬元買入單位，持貨約19年，現轉售帳面獲利292萬元，單位期內升值約1.6倍。 不過近年入市的業主則要損手沽貨。市場消息指，蝶翠峰8座中高層B室，實用面積約461方呎，兩房間隔。原叫價460萬元，獲區內自住客洽購，議價後以426萬元承接，呎價約9,240元。據悉，原業主於2019年以520萬買入單位，持貨約5年，是次轉手帳面損失96萬元，單位期內貶值約18.1%。

Park YOHO 園景三房 6 年慘輸 431 萬 半新樓損手幅度更見擴大情況，中原地產元朗站分行經理林頌宜表示，Park YOHO 1A期9B座高層A室，實用面積約644方呎，三房間隔，享園景。原叫價640萬元，減價18萬元或約2.8%，以622萬元成交，呎價約9,658元。 林頌宜透露，買家為換樓客，心儀單位闊落實用，屋苑樓齡亦新，加上自成一國，環境舒適，於平安夜當日拍板入市。原業主於2018年以1,053萬元一手買入單位，持貨約6年，現轉售帳面慘輸431萬元，單位期內大幅跌價約40.9%。 朗城滙兩房蝕 1 球轉手 有鐵路加持的半新盤亦難逃出蝕讓命運，港鐵朗屏站屋苑朗城滙1座低層B室，實用面積約494方呎，兩房間隔。最初叫價700萬元，累減90萬元或約12.9%，以610萬元沽出，呎價約12,348元。