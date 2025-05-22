元朗私樓現「百萬蝕沽潮」 最重傷5年輸近4球｜二手蝕讓

樓市交投氣氛改善，惟樓價表現未見受惠，元朗區屋苑近期爆出不少蝕讓成交，而業主損手幅度更不斷擴大，最重傷持貨5年帳面輸近400萬元離場。 朗城滙三房套呎價 1.7 萬插至 1.2 萬 中原地產元朗站分行經理林頌宜表示，朗城滙2座高層B室，實用面積約747方呎，三房套間隔，景致開揚。原叫價990萬元，議價後以936萬元沽出，減價54萬元或約5.5%，呎價約12,530元。 林頌宜透露，買家為上車客，租樓已一段時間，隨著最近拆息大幅回落，整體樓市氣氛回暖，且預計今年將再減息，加上樓價已回到低位，認為買樓較租樓划算，遂決定入市。原業主於2020年以1,296.79萬元一手買入單位，持貨約5年，現轉售帳面虧損360.79萬元，單位期內貶值約27.8%。

Grand YOHO 連錄 2 宗兩房蝕讓 中原地產元朗副區域營業經理王勤學指，元朗區睇樓量上升約兩成，本月累錄約88宗二手買賣，較上月同期升約19%。當中Grand YOHO交投最多，錄得12宗成交，較上月全月3宗激增3倍，更為近4年來最旺的月份。 王勤學稱，Grand YOHO第5座高層A室，實用面積約534方呎，兩房間隔，景致十分開揚，可遠眺深圳一帶。原叫價868萬元，議價後減價20萬元，以848萬元易手，呎價約15,880元，造價創屋苑兩房單位2023年7月後近兩年新高。原業主於2018年以1,039萬元一手買入單位，持貨約7年，現轉售帳面損失191萬元，單位期內貶值約18.4%。 王勤學續稱，Grand YOHO第8座低層D室，實用面積約534方呎，兩房間隔。原開價780萬元，經議價後減價61.2萬元或約7.8%，以718.8萬元售出，呎價約13,461元。 據悉，買家為區內租客，見按息回落，供款與租金差不多，於是租轉買，購入上址自用。原業主於2020年以876.96萬元向發展商一手買入單位，持貨約5年，現轉售帳面虧損158.16萬元，單位期內貶值約18%。

原築兩房跌穿 4 球沽 8 年貶值兩成 原築本月迄今錄得約2宗二手買賣，市場消息指，屋苑2座中層D室，實用面積約450方呎，兩房間隔。原叫價約430萬元，最終減價31萬元或7.2%，以399萬元沽出，呎價約8,867元。 據悉，新買家為上車客，因見單位景觀開揚，內籠企理新淨，經議價後售價低於400萬元，僅需100元印花稅，故即睇即買。原業主於2017年以約500萬元購入單位，持貨約8年，是次轉手帳面損手約101萬元，單位期內蒸發約20.2%。