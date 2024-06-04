元朗租盤短缺 舊租客搬走2日 速獲年青夫婦2.65萬即睇即租｜租賃市況

中原地產元朗教育路分行副區域營業經理溫旭銘表示，傅統租賃旺季即將來臨，現時元朗區已出現租盤供不應求的情況，即使二、三綫屋苑，租盤一樣短缺。
溫旭銘指，元朗山水盈9座高層B室，實用面積約958方呎，三房套房間隔。據了解，舊租客搬走2日，火速獲新租客接手承租，月租叫價27,000元，輕微減價500元，即以26,500元成交，呎租約27.7元。
溫旭銘透露，新租客為一對年青夫婦，原本打算租住元朗鐵路站周邊主要屋苑，惟租盤極缺，不少屋苑零租盤，唯有轉移目標至二、三綫屋苑覓盤，見上址裝修企理，又附設私人電梯大堂，故即場拍板承租。業主於2021年以1,345萬元一手買入單位，現租出享近2.4厘租金回報率。
The YOHO Hub兩房舊約未完已零議價預租
中原地產元朗副區域營業經理王勤學指，入伙盤元朗站The YOHO Hub新近有單位舊租約未完已獲新租客預租，單位為2座低層A室，實用面積約477方呎，兩房間隔。原叫租18,500元，租約將於今年7月完結，舊約還未完，日前已獲新租客「零議價」預租，呎租約38.8元。
王勤學稱，新租客為學校教師，心儀屋苑交通起居方便，加上樓齡新，見市場租盤短缺，擔心暑假期間租盤競爭加劇，因此預租搶盤。業主於2022年初以約998.82萬元一手買入單位，租金回報率約2.2厘。