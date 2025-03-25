元朗蝶翠峰兩房放盤一周速賺3球 YOHO Midtown兩房放賣一年蝕10萬｜二手市況

元朗蝶翠峰兩房雅裝戶，獲上車客以420萬元承接，22年升值2.8倍。

上車客一睇即買 420 萬購蝶翠峰兩房

一手向隅客回流二手市場，近日二手成交增多。中原地產元朗大棠路分行副區域營業經理車子毅表示，樓市回暖，加上新盤熱賣，大批向隅客轉投二手樓市場。元朗區昨日錄得3宗二手買賣成交，其中2宗由該分行促成，包括蝶翠峰11座中層B室，實用面積463方呎，屬兩房間隔，放盤只有一星期。由於單位附帶雅緻裝修，獲上車客一睇即中，即場還價洽購，業主亦願意減10萬元，以420萬元成交，平均實用呎價9,071元。原業主於2003年以111.4萬元買入該盤，持貨約22年，現帳面賺308.6萬元，升值約2.8倍。