元朗蝶翠峰兩房放盤一周速賺3球 YOHO Midtown兩房放賣一年蝕10萬｜二手市況

上車客一睇即買 420萬購蝶翠峰兩房
一手向隅客回流二手市場，近日二手成交增多。中原地產元朗大棠路分行副區域營業經理車子毅表示，樓市回暖，加上新盤熱賣，大批向隅客轉投二手樓市場。元朗區昨日錄得3宗二手買賣成交，其中2宗由該分行促成，包括蝶翠峰11座中層B室，實用面積463方呎，屬兩房間隔，放盤只有一星期。由於單位附帶雅緻裝修，獲上車客一睇即中，即場還價洽購，業主亦願意減10萬元，以420萬元成交，平均實用呎價9,071元。原業主於2003年以111.4萬元買入該盤，持貨約22年，現帳面賺308.6萬元，升值約2.8倍。
YOHO Midtown內園兩房呎售1.28萬
該分行同日亦促成YOHO Midtown 7座低層B室成交，單位實用面積520方呎，亦為兩房間隔。車子毅稱，單位放盤約有一年，最初開價850萬元，最新叫價700萬元，日前獲外區分支家庭客睇中，該買家睇樓一段時間，見最近樓市成交暢旺，故加快入市步伐；心儀單位望向內園，環境清靜，議價後再減30萬元，成功以670萬元承接單位自用，折合實用呎價12,885元。據悉，原業主於2017年5月以680萬元買入物業，持貨8年，帳面需微蝕10萬元，蝕幅約1.5%。