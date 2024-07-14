熱門搜尋:
歐洲國家盃 方力申 DSE 2024 柏蔚森I 黃金海灣 多啦A夢 THE SOUTHSIDE 機票優惠 巴黎奧運 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
dadblk2 madblk2
返回
地產
2024-07-14 11:01:31

元朗連錄特色戶成交 YOHO Midtown、御豪山莊業主同年入市 同年止賺沽貨走｜二手市況

分享：
元朗YOHO Midtown高層連平台特色戶，最新以1,155萬元沽出，呎價13,230元。

元朗YOHO Midtown高層連平台特色戶，最新以1,155萬元沽出，呎價13,230元。

YOHO Midtown三房連平台戶 14年升值三球

近期二手樓業主擴大減價幅度，吸引買家入市，令交投加快。中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，最近元朗區二手交投有所加快，本月暫時錄得36宗買賣成交，包括多宗特色單位成交。其中YOHO Midtown1座高層連平台特色戶，單位實用面積873方呎，屬三房連套房間隔，原本叫價1,228萬元，議價後以1,155萬元易手，減價73萬元，折合實用呎價13,230元。

他指出，新買家為換樓客，心儀屋苑交通及起居方便，見同類特色戶放盤罕有，價錢亦合意，考慮不久便拍板承接。據悉，原業主於20108月以851.6萬元買入，持貨約14年，現帳面賺303.4萬元，期間單位升值36%
即睇元朗YOHO Midtown放盤(HOUSE730)

adblk5
鄰近朗屏站的御豪山莊，最新錄套四房連天台及雙車位成交，作價936.8萬元，呎價約8100元。

鄰近朗屏站的御豪山莊，最新錄套四房連天台及雙車位成交，作價936.8萬元，呎價約8100元。

御豪山莊四房連天台及雙車位 14年升426

另外，位置鄰近港鐵朗屏站的御豪山莊，屋苑9座頂層特色相連單位，實用面積1,155方呎，屬四房間隔，天台面積則約1,033方呎，並連兩個車位。王勤學指，單位最新以936.8萬元沽出，實用平均呎價8,111元。至於原業主在20102510萬元連車位買入該單位，持貨14年轉手，帳面獲利426.8萬元或升值約84%
即睇元朗御豪山莊放盤(HOUSE730)