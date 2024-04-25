元朗老牌洋房屋苑錦繡花園，不乏長情業主，新近有業主持貨45年沽貨，物業帳面升值近乎100倍。利嘉閣地產錦繡及北區豪宅分行助理分區經理呂國雄表示，該行新近促成錦繡花園K段3街雙號屋二手成交，單位實用面積848方呎，採兩房間隔。新買家早前睇樓後，鍾情上述單位間隔合用，居住環境清幽，並擁有闊大前花園，即與業主洽商議價，最終以910萬元成交，折合實用呎價10,731元。據悉，原業主早於1979年僅以約9.9萬元買入上址，長情持貨45年易手，帳面大幅升值900.1萬元，升幅幾近100倍，回報豐厚。
即睇元朗錦繡花園放盤(HOUSE730)
元朗錦繡花園雙號屋 45年前樓價唔使10萬 今升值900萬沽｜二手樓成交
元朗老牌洋房屋苑錦繡花園，不乏長情業主，新近有業主持貨45年沽貨，物業帳面升值近乎100倍。利嘉閣地產錦繡及北區豪宅分行助理分區經理呂國雄表示，該行新近促成錦繡花園K段3街雙號屋二手成交，單位實用面積848方呎，採兩房間隔。新買家早前睇樓後，鍾情上述單位間隔合用，居住環境清幽，並擁有闊大前花園，即與業主洽商議價，最終以910萬元成交，折合實用呎價10,731元。據悉，原業主早於1979年僅以約9.9萬元買入上址，長情持貨45年易手，帳面大幅升值900.1萬元，升幅幾近100倍，回報豐厚。