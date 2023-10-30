熱門搜尋:
冰上火花 萬聖節2023 HK Express 以巴衝突 施政報告2023 SOGO Thankful Week 2023 岩布仙尼 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 MIRROR 林襄 新股IPO 啟德海灣 天氣 尋人 綠色債券 網上熱話 流感 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤 深圳好去處
Ad Block Ad Block
返回
地產
2023-10-30 15:04:25

元朗雨後夥中原推「減辣」置業優惠 買家可獲贈6萬元樓價折扣｜新盤優惠

分享：
元朗雨後夥中原推「減辣」置業優惠 買家可獲贈6萬元樓價折扣｜新盤優惠

為配合項目銷售，以及政府正式落實多項樓市減辣措施，中原地產特意為「雨後」買家呈獻「施政報告減辣置業優惠」。

星星地產旗下元朗「雨後」已屆現樓，為配合項目銷售，以及政府正式落實多項樓市減辣措施，中原地產特意為該盤買家呈獻「施政報告減辣置業優惠」，由即日起至今年1130日為止，凡經中原地產購入「雨後」一手單位的買家，將可獲贈6萬元樓價折扣優惠，名額3個，優惠總值合共18萬元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，「雨後After The Rain」坐落於元朗核心地段，鄰近朗屏站，交通便利，更傲擁北部都會區亮麗前景。他指，新一份《施政報告》上周出爐，政府從多方面提振經濟，積極引入人才、增加人口，以及推展基建及房屋供應，顯示港府全方位振興香港的決心。樓市方面亦落實「減辣」，三項辣招同步寬減，釋出正面利好因素，料可重建市場信心，推動抑壓多時的購買力陸續釋放。預計減辣可為樓市冰河時期「融冰」，整體物業成交量將會逐步回升，樓價可望止跌微升，但不會急升，料今年底CCL可由谷底回升約3%5%

Ad Block

雨後位於元朗宏業西街21號，採單幢式設計，提供335伙，標準分層單位佔項目整體單位約90%，5種戶型包括開放式、一房(開放式廚房)、兩房(開放式廚房)、兩房連書房(開放式廚房)，以及三房一套連儲物房(獨立廚房)間隔，實用面積介乎276至約720方呎；而餘下約10%為特色單位。

即睇元朗新盤雨後最新資訊 (House730)

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受