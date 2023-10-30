元朗雨後夥中原推「減辣」置業優惠 買家可獲贈6萬元樓價折扣｜新盤優惠

星星地產旗下元朗「雨後」已屆現樓，為配合項目銷售，以及政府正式落實多項樓市減辣措施，中原地產特意為該盤買家呈獻「施政報告減辣置業優惠」，由即日起至今年11月30日為止，凡經中原地產購入「雨後」一手單位的買家，將可獲贈6萬元樓價折扣優惠，名額3個，優惠總值合共18萬元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，「雨後After The Rain」坐落於元朗核心地段，鄰近朗屏站，交通便利，更傲擁北部都會區亮麗前景。他指，新一份《施政報告》上周出爐，政府從多方面提振經濟，積極引入人才、增加人口，以及推展基建及房屋供應，顯示港府全方位振興香港的決心。樓市方面亦落實「減辣」，三項辣招同步寬減，釋出正面利好因素，料可重建市場信心，推動抑壓多時的購買力陸續釋放。預計減辣可為樓市冰河時期「融冰」，整體物業成交量將會逐步回升，樓價可望止跌微升，但不會急升，料今年底CCL可由谷底回升約3%至5%。