元朗Park YOHO三房6年前摸頂 慘蝕431萬沽！樓價蒸發41%｜二手蝕讓

元朗新盤貨尾劈價求售，二手樓業主沽貨「血流成河」，元朗PARK YOHO本月蝕讓潮持續，最新1A期三房業主勁蝕逾4球甩手，樓價6年蒸發逾四成。

中原地產元朗站分行經理林頌宜表示，元朗Park YOHO 1A期最新錄得9B座高層A室成交，實用面積644方呎，三房間隔，享園景，叫價640萬元，減價18萬元或2.8%後，以622萬元沽出，實用呎價9,658元。

林頌宜指，買家為換樓客，心儀單位闊落實用，屋苑樓齡亦新，加上自成一國，環境舒適，日前於平安夜當日拍板入市。原業主於2018年11月以1,053萬元一手買入單位，持貨6年，帳面蝕431萬元離場，單位期內貶值41%。