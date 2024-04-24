元朗The YOHO Hub II住客會所Club Vim有得睇 擁28米戶外泳池｜多圖有片

新鴻基地產(016)旗下港鐵元朗站物業發展項目The YOHO Hub第C期「The YOHO Hub II」採用雙住客會所設計，「Club Vim」連同已啟用的北面會所「Club Vis」組成約4萬方呎室內會所面積，雙住客會所的戶外園林面積達21萬方呎；而項目每方呎管理費約4.62元。
「Club Vim」會所大堂「耀鑽大堂」以摩登時尚的風格為主題，特意於牆上設計成多個陳列架，以富現代感的幻彩色調設計，陳列出多個藝術擺設、書籍及特色盆栽等；一旁的「爍聚」為住戶提供寧謐的休憩空間。
「Club Vim」室外特設約28米戶外泳池「海天池」，住戶可盡情暢泳於寫意的綠化戶外空間，將元朗市的繁華景致盡收眼底。泳池旁更有特別為小朋友而設的「海天嬉水池」，設有不同的玩樂設施，打造兒童專屬的繽紛水上世界。池畔更設有「海天閒座」，為住戶提供舒適寫意的閒坐區。此外，會所提供多用途宴會廳「盛聚」，連同宴會廳的戶外燒烤設備，適合舉辦私人派對，廣宴親朋。
為配合現代人追求健康生活的趨勢，會所特設具備多項運動體育設施的「極躍健身室」，備有完善健身器材，包括跑步機、單車機、戰繩、拳擊沙包等。
會所特別為兒童打造室內「童樂天地」，當中設有多個刺激的玩樂設施包括滑梯、障礙賽道、接觸式互動裝置等；地上亦會鋪滿軟墊，讓兒童在盡情奔跑及玩樂之餘，亦可安全地攀爬。
打造工作與生活平衡悠然生活
會所為締造工作與生活平衡的悠然生活，悉心特設「匯議室」，為住戶提供在公司以外的高效工作空間；更設有「思創坊」，住戶可邀親朋好友進行撲克牌或棋類遊戲或比賽，享受無窮樂趣。
另備有多元化的娛樂配套，包括麻雀房「決戰四方」、設有鋼琴的「音律琴室」等。另外，特設「YOHO工作室I」及「YOHO工作室II」，其中「YOHO工作室 II」可讓富有攝影觸覺的住戶緊貼潮流，在專屬攝影配套下享受攝影樂趣之餘，更可於私隱度高的空間進行拍攝。「YOHO工作室 I」則配置型格螢光天花燈帶、舞台及各種燈光效果，住戶可作排練之用，盡情享受表演的樂趣。
「The YOHO Hub II」由第6座及第8座兩座住宅大樓組成，最高169.5米，屬YOHO系列最高住宅項目，提供939伙，戶型涵蓋一房至四房，實用面積由336至1,035方呎；項目提供105個住宅停車位。