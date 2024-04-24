元朗The YOHO Hub II住客會所Club Vim有得睇 擁28米戶外泳池｜多圖有片

元朗The YOHO Hub II住客會所Club Vim有得睇 擁28米戶外泳池｜多圖元朗The YOHO Hub II住客會所Club Vim有得睇 擁28米戶外泳池｜多圖有片

新鴻基地產(016)旗下港鐵元朗站物業發展項目The YOHO Hub第C期「The YOHO Hub II」採用雙住客會所設計，「Club Vim」連同已啟用的北面會所「Club Vis」組成約4萬方呎室內會所面積，雙住客會所的戶外園林面積達21萬方呎；而項目每方呎管理費約4.62元。

「Club Vim」會所大堂「耀鑽大堂」以摩登時尚的風格為主題，特意於牆上設計成多個陳列架，以富現代感的幻彩色調設計，陳列出多個藝術擺設、書籍及特色盆栽等；一旁的「爍聚」為住戶提供寧謐的休憩空間。

「Club Vim」室外特設約28米戶外泳池「海天池」，住戶可盡情暢泳於寫意的綠化戶外空間，將元朗市的繁華景致盡收眼底。泳池旁更有特別為小朋友而設的「海天嬉水池」，設有不同的玩樂設施，打造兒童專屬的繽紛水上世界。池畔更設有「海天閒座」，為住戶提供舒適寫意的閒坐區。此外，會所提供多用途宴會廳「盛聚」，連同宴會廳的戶外燒烤設備，適合舉辦私人派對，廣宴親朋。