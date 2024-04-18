元朗The YOHO Hub II提供939伙 主打一至三房 採現樓發售｜新盤登場

一手市場再迎接全新鐵路盤登場，新鴻基地產(016)旗下港鐵元朗站物業發展項目The YOHO Hub第C期今日(18日)正式命名為「The YOHO Hub II」，新地副董事總經理雷霆表示，項目已準備就緒，部署下星期上載售樓說明書，有機會同步公布首張價單，計劃下月初開售。

雷霆指，「The YOHO Hub II」為YOHO系列壓軸之作，基座商場「YOHO MIX 元點」享有蓋行人天橋無縫連接港鐵元朗站，坐擁交通樞紐，社區生活配套完善。他續指，政府宣布「撤辣」以來效果顯著，樓市交投氣氛熾熱，集團旗下豪宅項目「有價亦有量」，當中帝景園於月內累售19伙，套現超過11億元，平均每伙成交價近6,000萬元。他相信，第二季樓市會繼續維持價穩量升的趨勢，市場對減息的期望，加上中港經濟逐漸復甦的帶動之下，相信將為下半年樓價帶來上升動力。