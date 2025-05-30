元朗YOHO Hub II 尚餘小量兩房推售

新鴻基地產(0016)旗下THE YOHO Hub II期是新地The YOHO系列中最高的住宅項目，樓高最高為169.5米，共提供939伙住宅單位。3房佔最多，涉及469伙，約一半單位，實用面積由520至905平方呎；其次是2房和1房戶型，單位分布屬元朗區內少見。以上周五(23日)成交的3房戶為例，實用面積856平方呎，折實後為1,360萬元，折實呎價15,884元，較同系列Midtown與Grand YOHO房型抵買，吸引區內家庭換樓客入市，佔成交半數，且以自住為主。當中，部分坐向西南與東南單位更為搶手，可俯瞰市中心，無遮擋無敵開揚景致。

在生活配套方面，The YOHO Hub鄰近區內大型購物商場「形點」，當中提供超過100間店舖及戲院。另外，俗稱「大馬路」的青山公路，元朗後一帶商場及民生商店林立，食肆、銀行、郵局、超級市場、街市及熟食中心一應俱全。

與Richmond談區內市況

目前可見，YOHO系列屬於元朗區內發展得成熟，生活配套齊全的社區，加上位處鐵路站的地理優勢，進出區內、九龍及香港島的交通便捷。租務市場方面，料租值回報約3.5厘，受惠鐵路盤上蓋物業的需求殷切。

YOHO HUB II基本資料

地址：元朗朗樂路1號

座數：2座(第6、8座)

樓層總數：48層

戶型：1房至4房

實用面積：336至1,035平方呎

校網：(小學)74，(中學)元朗區