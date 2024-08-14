租賃市場旺場，個別屋苑錄破頂價租務成交。中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，鐵路沿線租盤向來搶手，加上正值暑假租務旺季，租盤快速被吸納，租金亦急速上升。元朗YOHO Midtown剛錄得一宗破頂租賃成交，單位1座高層C室，實用面積1,139方呎，屬四房雙套戶間隔，以每月38,800元租出，創屋苑租金紀錄新高，折合實用呎租約34.1元。他又指，單位業主於2012年以1,300萬元買入上址，持貨12年，現可獲租金回報約3.6厘。
即睇元朗YOHO Midtown租盤(HOUSE730)
元朗YOHO Midtown四房雙套租金破頂 每月3.88萬創屋苑新高｜二手樓租賃
租賃市場旺場，個別屋苑錄破頂價租務成交。中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，鐵路沿線租盤向來搶手，加上正值暑假租務旺季，租盤快速被吸納，租金亦急速上升。元朗YOHO Midtown剛錄得一宗破頂租賃成交，單位1座高層C室，實用面積1,139方呎，屬四房雙套戶間隔，以每月38,800元租出，創屋苑租金紀錄新高，折合實用呎租約34.1元。他又指，單位業主於2012年以1,300萬元買入上址，持貨12年，現可獲租金回報約3.6厘。