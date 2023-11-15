先住後付計劃奏效 啟德MONACO MARINE連沽2伙低座戶｜新盤成交

新盤交投轉旺，會德豐地產表示，啟德現樓新盤「MONACO MARINE」今日(15日)錄得2宗成交，包括低座A座5樓E室，兩房開放式廚房間隔，實用面積453方呎，成交價1,165.9萬元，呎價25,737元。 據了解，買家為內地專才，其認為價錢合理，同時受近日剛推出的先住後付「置優越1088付款計劃」優惠計劃吸引，加上對會德豐品牌有信心，故決定購入自住。

另一成交單位為低座C座地下B室，三房開放式廚房連地下花園間隔，實用面積575方呎，連232方呎花園，成交價1,618.7萬元，呎價28,151元。