先住後付計劃奏效 啟德MONACO MARINE連沽2伙低座戶｜新盤成交

新盤交投轉旺，會德豐地產表示，啟德現樓新盤「MONACO MARINE」今日(15日)錄得2宗成交，包括低座A座5樓E室，兩房開放式廚房間隔，實用面積453方呎，成交價1,165.9萬元，呎價25,737元。
據了解，買家為內地專才，其認為價錢合理，同時受近日剛推出的先住後付「置優越1088付款計劃」優惠計劃吸引，加上對會德豐品牌有信心，故決定購入自住。
另一成交單位為低座C座地下B室，三房開放式廚房連地下花園間隔，實用面積575方呎，連232方呎花園，成交價1,618.7萬元，呎價28,151元。
據悉，買家來自啟德，其為商人，因爲項目價錢合理，且現居於同系項目「GRANDE MONACO」，深受項目的單位戶型及環境吸引，藉着先住後付「置優越1088付款計劃」優惠計劃，立即購入自住。
會德豐指，自集團「置優越1088付款計劃」於上周五(10日)生效後，短短6日，「MONACO MARINE」及「MONACO ONE」已錄得11宗成交。「置優越1088付款計劃」提供長達1,088天的成交期，即近3年，買家最快可於簽署臨約60天後，繳付相當於20%樓價金額，另加按金，即可享先住後付優惠。已支付的租金可直接用於支付部分成交金額之餘額。此外，買家亦根據需要選擇提前成交，即於120天至360天內付清成交金額，更可享5.5%至9%樓價回贈。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，此計劃旨在提供靈活的付款方式，助買家更輕鬆入市。