先後出擊｜NOVO及KOKO兩盤開賣512伙

兩大焦點新盤先後出擊！新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2B期昨公布首輪銷售安排，盡推首三張價單合共352伙於周六開售；而會德豐地產藍田KOKO ROSSO上周五首賣146伙不足5小時內售罄，今日次輪發售160伙，截收6,398票，超額認購約39倍。

新地副董事總經理雷霆指，NOVO LAND第2B期周六發售的352伙，包括61伙一房、249伙兩房及42伙三房。扣除最高15%折扣後，折實價425.51萬至947.32萬元，折實呎價12,780至14,823元，折實平均呎價13,616元，形容定價是「無敵性價比，住得更健康」。新地代理總經理陳漢麟稱，項目截至周一錄逾7,000票，超購逾18倍，將於周四晚上8時截票。

會德豐地產常務董事黃光耀說，KOKO ROSSO次輪銷售共吸納逾千張新票，對銷情充滿信心。他透露，部署短期內展開第三輪銷售，將推出項目餘下約70至80伙向南海景單位及特色單位。