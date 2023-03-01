先後出擊｜NOVO及KOKO兩盤開賣512伙

兩大焦點新盤先後出擊！新鴻基地產(016)屯門NOVO LAND第2B期昨公布首輪銷售安排，盡推首三張價單合共352伙於周六開售；而會德豐地產藍田KOKO ROSSO上周五首賣146伙不足5小時內售罄，今日次輪發售160伙，截收6,398票，超額認購約39倍。
新地副董事總經理雷霆指，NOVO LAND第2B期周六發售的352伙，包括61伙一房、249伙兩房及42伙三房。扣除最高15%折扣後，折實價425.51萬至947.32萬元，折實呎價12,780至14,823元，折實平均呎價13,616元，形容定價是「無敵性價比，住得更健康」。新地代理總經理陳漢麟稱，項目截至周一錄逾7,000票，超購逾18倍，將於周四晚上8時截票。
會德豐地產常務董事黃光耀說，KOKO ROSSO次輪銷售共吸納逾千張新票，對銷情充滿信心。他透露，部署短期內展開第三輪銷售，將推出項目餘下約70至80伙向南海景單位及特色單位。
THE ASTER累沽21伙 新開兩個現樓示位
前身為出租物業的嘉里建設(683)跑馬地THE ASTER，嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗指，項目自轉為發售後推出逾30伙，迄今累沽21伙，套現約4.1億元。最新開放兩個現樓示範單位，包括21樓D室連裝修兩房一套房戶，實用面積698方呎，將連裝修及家具發售；另為21樓C室交標準兩房開放式廚房戶，實用面積619方呎。嘉里發展銷售及市場策劃副總裁盧子豪指，因應市場需求而將項目轉租為賣，每方呎管理費5.9元。
雨後上載樓書 面積252方呎起
星星地產元朗雨後昨突擊上載售樓說明書，屬單幢式物業，提供335伙，標準單位戶型涵蓋開放式至三房，另設連平台或天台特色單位。
全盤最細面積為3樓H室，實用面積252方呎，開放式間隔，連33方呎平台；最大面積為26樓D室，實用面積909方呎，三房套連儲物室間隔，外連109方呎平台及803方呎天台。項目設28個住客停車位，預計關鍵日期今年12月31日，樓花期約9個月。