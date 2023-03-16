先推50伙｜今年首個鐵路上蓋盤 瑜一786萬入場 預告加價

今年首個市區鐵路盤應市！華懋集團及港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋瑜一第1B期昨公布首張價單，涉50伙，以120天現金優惠付款計劃提供最高15%折扣計算，折實價786.84萬元起，折實平均呎價24,838元。華懋集團銷售總監封海倫強調是以非常貼市價開盤，可謂「站頂升ONE價」，未來一定有加價空間。

該盤首批涵蓋6伙一房、33伙兩房及11伙三房，實用面積336至941方呎，折實價786.84萬至2,607.71萬元，折實呎價21,850至27,712元。入場單位為第3B座19樓E室，實用面積336方呎，一房間隔，折實價786.84萬元，呎價23,418元。以折實價計，首批有6伙、即全數一房單位低於1,000萬元。