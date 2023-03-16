先推50伙｜今年首個鐵路上蓋盤 瑜一786萬入場 預告加價

今年首個市區鐵路盤應市！華懋集團及港鐵(066)合作發展的何文田站上蓋瑜一第1B期昨公布首張價單，涉50伙，以120天現金優惠付款計劃提供最高15%折扣計算，折實價786.84萬元起，折實平均呎價24,838元。華懋集團銷售總監封海倫強調是以非常貼市價開盤，可謂「站頂升ONE價」，未來一定有加價空間。
該盤首批涵蓋6伙一房、33伙兩房及11伙三房，實用面積336至941方呎，折實價786.84萬至2,607.71萬元，折實呎價21,850至27,712元。入場單位為第3B座19樓E室，實用面積336方呎，一房間隔，折實價786.84萬元，呎價23,418元。以折實價計，首批有6伙、即全數一房單位低於1,000萬元。
華懋：定價參考港島南及九龍站項目
封海倫指，定價參考港島南區及九龍站鐵路上蓋其他項目。對上開價的鐵路上蓋新盤，追溯到去年7月推出的將軍澳日出康城站上蓋凱柏峰II，首批138伙折實平均呎價18,378元；而2021年8月推出的黃竹坑站港島南岸第2期揚海，首批120伙折實平均呎價30,880元。據代理資料顯示，何文田區內屋苑近期二手呎價分野較大，毗鄰瑜一的豪宅屋苑天鑄約3.5萬元，而ONE HOMANTIN、皓畋、半山壹號則介乎1.8萬至2.1萬元。
設建築期備用按揭 最高樓價80%
華懋集團銷售總經理陳慕蘭稱，項目提供3種付款計劃，包括「120天現金優惠付款計劃」、「360天現金優惠付款計劃」及「建築期備用按揭付款計劃」，提供最高折扣分別為15%、13.5%及12%。而選用建期付款的買家可申請備用按揭貸款，最高為樓價80%，還款年期最長360個月，首36個月利息為P減2.5厘(P現為5.625厘)，其後為P。項目將於周五起開放示範單位及同步接受認購登記，最快下周開售。
中原指近乎成本價推 冀成市場焦點
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑以「廣告價」形容首批50伙開價，認為發展商為增加首批單位的吸引力，不惜以近乎成本價推出首批單位，希望可吸引市場焦點達至廣告效果。
他認為，勢必凍結全港1,000萬元左右的二手市場，料首批單位開售可「一Q清枱」。