先租樓觀望！新界樓開放式戶租務活躍 呎租最高見74元｜租務成交

樓市「減辣」後市場氣氛開始好轉，惟樓價走勢向下，部分用家仍持觀望態度，先租樓觀望樓市，帶動租賃成交活躍，當中新界區連錄數宗開放式單位成交個案。
粉嶺ONE INNOVALE減價8%租出
中原地產粉嶺牽晴間分行經理黃毓文表示，粉嶺ONE INNOVALE E座中層07室，實用面積約224方呎，開放式間隔，望內園景。放盤時開價約10,000元，議價後以9,200元獲承租，減價800元或8%，呎租約41.1元。新租客為一名年輕女生，見屋苑樓齡新，亦有大型會所，單位價錢合理，即租入單位自用。據了解，業主於2023年以355萬元購入單位，是次租出單位可享約3.1厘租金回報。
白石角嘉熙呎租近49元
中原地產康樂園分行分區營業經理黃冠仁指，大埔白石角嘉熙9座中層C室，實用面積約257方呎，開放式間隔。放盤時開價約13,000元，日前議價後以12,500元租出，減價500元或約3.8%，呎租約48.6元。據了解，新租客為一名年輕人，見屋苑樓齡較新，環境舒適，單位租金合理，即把握機會租入單位自用。據了解，業主於2019年以478萬元購入單位，是次租出單位可享約3.1厘租金回報。
大圍薈蕎1.38萬獲承租
中原地產駿景園分行首席分區營業經理陳韻兒稱，大圍薈蕎2翼中層C8室，實用面積約254方呎，開放式間隔。原開價約14,000元，雙方議價後減200元或約，至13,800元租出，呎租約54.3元。新租客為年輕客人，見屋苑樓齡較新，租金合理，即決定租入單位自住。據了解，業主於2017年以約543萬元購入單位，是次租出單位可享約3厘租金回報。
青衣薈藍呎租74元創新高
利嘉閣地產葵青-青衣機鐵站分行高級市務經理蕭浩麟表示，青衣薈藍高層A07室，實用面積約203方呎，另連約171方呎天台，屬開放式間隔，飽覽全海景。新租客早前透過利嘉閣真盤源平台聯絡代理睇樓，經睇樓後認為單位間隔合適，景觀優美宜人，且區內生活配套成熟，交通購物便利，即與業主洽商議價。業主原開價16,800元，最終以年繳方式租入單位，月租15,000元，呎租約74元，租金達開放式單位新高。
據悉，業主於2022年以648萬元買入單位，現成功租出可享租金回報約2.8厘。蕭浩麟補充，屋苑現時約有7個放租盤，月租叫價13,000元起。