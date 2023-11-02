先租樓觀望！新界樓開放式戶租務活躍 呎租最高見74元｜租務成交

樓市「減辣」後市場氣氛開始好轉，惟樓價走勢向下，部分用家仍持觀望態度，先租樓觀望樓市，帶動租賃成交活躍，當中新界區連錄數宗開放式單位成交個案。

粉嶺 ONE INNOVALE 減價 8% 租出

中原地產粉嶺牽晴間分行經理黃毓文表示，粉嶺ONE INNOVALE E座中層07室，實用面積約224方呎，開放式間隔，望內園景。放盤時開價約10,000元，議價後以9,200元獲承租，減價800元或8%，呎租約41.1元。新租客為一名年輕女生，見屋苑樓齡新，亦有大型會所，單位價錢合理，即租入單位自用。據了解，業主於2023年以355萬元購入單位，是次租出單位可享約3.1厘租金回報。

白石角嘉熙呎租近 49 元

中原地產康樂園分行分區營業經理黃冠仁指，大埔白石角嘉熙9座中層C室，實用面積約257方呎，開放式間隔。放盤時開價約13,000元，日前議價後以12,500元租出，減價500元或約3.8%，呎租約48.6元。據了解，新租客為一名年輕人，見屋苑樓齡較新，環境舒適，單位租金合理，即把握機會租入單位自用。據了解，業主於2019年以478萬元購入單位，是次租出單位可享約3.1厘租金回報。