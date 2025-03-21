兒童安全｜家居意外要避免！新手父母裝修新屋+買傢俬貼士｜好裝修

新手父母對於迎接家中新成員，通常都會既興奮、又緊張，多數會重新規劃家居，居住環境的變化有可能令新手父母頭痛，尤其是嬰兒房的設計。到底新居裝修時要如何規劃，才可以住得舒服、保障家居安全，以及避免意外發生呢？今回裝修佬就提醒一眾新手父母，為新居裝修時的5大注意事項，準備有BB的你不妨參考一下啦！ 為新居裝修時，首先要了解自己想要怎樣的家居環境，無論是選購傢俬，抑或裝修用料，甚至設計上都是重要規劃，你準備好了嗎？

兒童安全｜1. 嬰兒房 既然是為了小生命來臨，嬰兒房絕對是新居裝修的重點之一，所以要避免意外發生的話，選料和設計上就需要特別注意。要避免危機，嬰兒房內BB接觸到的傢俬就要選用一些防敏感的物料，以及不含甲醛的用料。 傢俬物料和材質上，最好挑選一些純綿布料或塑膠物品，以免令BB產生皮膚過敏，其中塑膠物料可選用PP、PPEU和PPSU等，基本上不會釋放有害物質，而塑化劑含量不會太高，以免BB出現早熟現象。 甲醛無色無味，但就有一股強烈刺激感，甲醛濃度偏高可能會引起身體不適。在選購嬰兒房傢俬時，還要小心甲醛問題，因為傢俬甲醛含量過高的話，有可能影響BB的腦部發展，甚至引致癌症。 裝修佬建議新手父母為嬰兒房裝修時，盡可能不用夾板或人造木板，也不要用油漆，因為上述都是甲醛的來源之一。最好選用一些天然的素材，比如是原木的裝修材料。裝修後，謹記要多開窗，或者使用空氣淨化機，直到1個月後才正式入住。

兒童安全｜2. 大廳 BB入住後，安全問題是至關重要的事，新手父母必須注意除了嬰兒房外，大廳亦是BB經常會接觸的地方，適當的佈置及安全的設計均有助避免意外發生。 大廳內要避免使用樓梯級、玻璃物料或升高地台，梳化亦要靠牆擺放，避免向後翻側，而插蘇掣亦要擺放到BB接觸不到的地方。玻璃物料比較易碎，容易令BB受傷，最好改用一些穩定安全、耐用又牢固的設計，做足安全措施，以免BB跌跌撞撞易生意外。 另外，大廳傢俬不時有起角的情況，當BB爬來爬去，或者長大成幼童走來走去時，很容易會碰到起角的位置。故建議每件傢俬都以圓弧設計為主，或者加插一些護角包圍尖角位置，即使小朋友碰撞到枱角，也不至於受傷。而桌面也請別使用枱布，皆因小朋友不小心拉扯枱布時，容易令桌上的物品掉下。 當家中有BB入住，大廳窗戶必須安裝符合規格的窗花，而活動式窗花也需要上鎖，避免小朋友因爬高爬低而墮下。而窗簾繩亦需要綁高，以免小朋友拿窗簾繩玩，最終纏著頸部令其窒息。

兒童安全｜3. 浴室 除了嬰兒房及大廳，浴室也是重點，迎接小生命之後，最好在浴室門口安裝圍欄，或者長期關閉浴室門，以免小朋友誤闖進去。而為BB沖涼時，浴缸要準備防滑膠墊，以免滑倒，最好準備膠浴盤，替BB洗澡時就更安全。 兒童安全｜4. 廚房 廚房是另一個重點，也是容易引起家居意外的地方，迎接小生命後，廚房每個角落危機處處，要小心煮食爐，也要小心櫃子倒下。所以安裝廚櫃時，要特別請裝修師傅加固傢俬，將傢俬釘實牆身，以防日後發生意外。而近年不少人都喜愛使用開放式廚房，地方顯大之餘，空間見使又美觀，但當BB入住之後，應要盡量避免選用開放式廚房。廚房最好加裝圍欄，或者加上玻璃牆身，阻隔油煙時也可看著廳中的小孩。 選購嬰兒傢俬注意事項 1 ﹕嬰兒床 新手父母在選用嬰兒床時，既需要注意嬰兒床的大小及床褥舒適度，也需要注意安全問題。嬰兒床需要有圍欄，中間空隙闊度最好少於6cm，比嬰兒的頭部小，千萬不要與嬰兒頭部大小相若，以免嬰兒的頭部卡在空隙之間。建議圍欄高度為嬰兒身高的四份之三，這樣可以防止嬰兒從床上掉下來。

選購嬰兒傢俬注意事項 2 ﹕嬰兒專用高腳椅 迎接新生命之後，最好避免選用摺疊式的桌椅，而新手父母通常會選用嬰兒專用的高腳椅，使用方便。使用這種固定的高腳椅時，謹記為嬰兒扣上安全帶，同時確保把安全帶的扣扣好在餐椅上。用餐時，要避免嬰兒接觸到刀叉或清潔用品，也不要隨便把藥物放在桌面上，以免嬰兒誤吃。 上述是裝修佬的對新手父母的建議，在迎接新生命的同時，也請大家要注意環境安全，以免將來出現家居意外，畢竟BB的安全才是父母最緊張的事喔！

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