兔年市區樓表現不及新界樓 盤點跌價最勁屋苑 港島豪宅呎價重現「1字頭」

近年樓市飽受加息之苦，令過去兔年樓市，未能一如大家所願「兔」氣揚眉。反映整體二手樓價的中原城市領先指數CCL，虎年樓價跌逾15%後，兔年再跌約8.1%。 回顧過去一年，138個CCL成分屋苑入面，兔年共有116個屋苑樓價下跌，比例超過八成，跌幅一成以上佔47個；其中5個跌幅更達兩成以上，包括灣仔會景閣、深井浪翠園、薄扶林碧瑤灣、北角港運城，以及鴨脷洲深灣軒，可見兔年市區樓表現不及新界樓。 會景閣再跌穿「 97 價」 過去不乏名人追捧、入伙已有35年的灣仔會展站豪宅會景閣，兔年呎價重現「1字頭」，低見跌至18,403元，與虎年最後一周呎價25,217元比較，大插約27%，成兔年跌幅最大成分屋苑。 屋苑最新成交為高層3室，實用面積1,004方呎，兩房間隔。單位放盤超過一年，原叫價3,000萬元，累減逾三成後，上月終以2,000萬元沽出，呎價約19,920元。對比原業主2009年中購入價1,980萬元，反映最新造價已重返15年前。值得留意是，上述單位曾於1997年10月金融風暴前以2,650萬元轉手，最新造價比九七價低650萬元或約25%。 其次是深井浪翠園，呎價由虎年12,080元，跌至兔年9,024元，跌幅25%。

嘉湖山莊重現「 2 字頭」成交 大型屋苑呎價1萬元內的選擇愈來愈多。以兔年為例，多達14個CCL成分屋苑呎價跌破1萬元大關，較虎年7個急增1倍，全屬新界區屋苑。2021年牛年正值「大牛市」，樓市入市氣氛高漲，成交一間貴過一間，很多業主非破頂價不賣，CCL屋苑呎價皆全數高於1萬元，沒有「1萬蚊樓下揀」，現在已經大把選擇。當時全港呎價最低的屯門青山公路香港黃金海岸，呎價都要約10,558元。 有「上車天堂」之稱的天水圍嘉湖山莊，牛年呎價高見約11,352元，2022年虎年跌至約9,603元，兔年更進一步跌穿8,000元關口，低見約7,855元。而在踏入龍年前夕，屋苑有個別成交呎價更不足6,000元水平。 市場消息指，嘉湖山莊近日驚現「2字頭」成交，單位為7期景湖居極低層戶，實用面積約442方呎，兩房間隔，成交價僅260萬元，呎價約5,882元。據了解，單位於2016年曾發生事故，因而造價較市價低近三成，重返約10年前水平，同時亦較同區未補地價兩房居屋價更低。

兔年市區樓表現不及新界樓 盤點跌價最勁屋苑 港島豪宅呎價重現「1字頭」

新界 20% 屋苑呎價穿 1 萬關 荃灣荃威花園、屯門新屯門中心、大興花園，以及深井麗都花園，呎價亦低見「8字頭」。新界區共有61個CCL成分屋苑，意味該區已有逾2成物業呎價跌低於1萬元。 另外，據中原地產數據，總結兔年(截至本月8日)，全港共錄得39,266宗一、二手私人住宅買賣登記，總值3,643億元，較虎年37,511宗及3,549億元分別增加4.7%及2.7%；其中二手佔28,344宗，與虎年28,592宗比較，微跌不足1%。