兔年最受豪宅買家歡迎地區出爐 中半山及何文田被「新星」超越登頂！｜樓市回顧

龍年伊始，發展商積極部署搶攻農曆新年假期後檔期，當中有豪宅新盤亦磨拳擦掌推售。回顧2023年兔年，雖然樓市受內外因素困擾，如息口及股市影響，惟豪宅新盤銷情仍見不錯，大額成交湧現。據中原地產數據顯示，截至本月9日，兔年全港共錄得279宗樓價5,000萬元以上的一手買賣登記，較2022年虎年164宗增加約七成，總成交金額逾323億元，按年升約五成；其中1億元以上佔85宗，比虎年70宗增約21%。

若按地區和成交宗數分析，兔年最受豪宅買家歡迎的地區，第一位是東九龍啟德新區，錄60宗樓價5,000萬元以上一手登記(總值49.98億元)，比虎年的12宗急增4倍；第二、三位分別是中半山及何文田，各錄32宗(總值27.46億元)及31宗(總值28.84億元)。第四位是西半山，錄27宗(總值23.76億元)。馬鞍山排第五位，錄23宗(總值17.31億元)。