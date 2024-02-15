兔年最受豪宅買家歡迎地區出爐 中半山及何文田被「新星」超越登頂！｜樓市回顧

龍年伊始，發展商積極部署搶攻農曆新年假期後檔期，當中有豪宅新盤亦磨拳擦掌推售。回顧2023年兔年，雖然樓市受內外因素困擾，如息口及股市影響，惟豪宅新盤銷情仍見不錯，大額成交湧現。據中原地產數據顯示，截至本月9日，兔年全港共錄得279宗樓價5,000萬元以上的一手買賣登記，較2022年虎年164宗增加約七成，總成交金額逾323億元，按年升約五成；其中1億元以上佔85宗，比虎年70宗增約21%。
若按地區和成交宗數分析，兔年最受豪宅買家歡迎的地區，第一位是東九龍啟德新區，錄60宗樓價5,000萬元以上一手登記(總值49.98億元)，比虎年的12宗急增4倍；第二、三位分別是中半山及何文田，各錄32宗(總值27.46億元)及31宗(總值28.84億元)。第四位是西半山，錄27宗(總值23.76億元)。馬鞍山排第五位，錄23宗(總值17.31億元)。
「澐璟」錄28宗大額成交冠絕全港
啟德跑道區具有無敵海景優勢，可飽覽維港一線美景，同時又享有全新的世界級地標式生活配套，近年已經成為香港新晉超級豪宅區，成交呎價高見5萬、6萬元，物業身價「億億聲」。由華潤置地(海外)及保利置業(119)合作發展的啟德跑道區「澐璟」兔年錄得28宗大額成交，冠絕全港，總值逾17億元，買家中不乏具內地背景的新香港人；其次是新鴻基地產(016)中半山帝景園，以及信和置業(083)等發展的何文田「ST. GEORGE'S MANSIONS」，兔年分別錄得26宗及23宗大額成交。
「天璽．海」勢成為龍年豪宅「頭炮」
發展商積極籌備龍年開盤攻勢，新盤「頭炮」有機會是超級豪宅盤。新地旗下啟德跑道區「天璽．海」第1期，計劃在新春後上載售樓說明書和開放示範單位，將以招標形式發售，勢成為龍年豪宅「頭炮」。新地副董事總經理雷霆表示形容「天璽．海」是「王者再臨」，價錢會參考鄰近跑道區項目及同系九龍站天璽，認為項目位於啟德跑道前端，位置超然，相信成交價可更進一步。