兔年樓宇買賣重越6萬宗 金額創近8年最少 利嘉閣：料龍年價升5% 量升34%｜樓市數據

綜合土地註冊處最新數據指，截至今年2月7日止，全港暫錄59,889宗樓宇買賣登記，涉及成交總值約5,137.68億元，預測去年兔年全年登記量值最終可達60,220宗及5,166億元，料將較前年虎年(2022年2月1日至2023年1月21日)的57,298宗及5,753.84億元，分別升5.1%及跌10.2%。當中登記量從歷史谷底回升，重越6萬宗大關，惟仍屬史上次低水平，而成交總值則連挫2年，創近8年最少。

去年一手住宅表現最好

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，剛過去的兔年樓市交投在反覆中略升，買賣登記量告別虎年的歷史新低，展望今年龍年在減息及新增人口住屋需求帶動下，有望穩步再升。回顧各類物業市場，一手住宅在兔年(2023年)表現最好，去年初防疫措施陸續鬆綁，並於2月初全面通關，刺激一手買賣連月倍數式彈升，帶動3月及4月份的一手私宅買賣登記量大反攻。

之後在第2及第3季期間，按月在700至900餘宗反覆徘徊，時至第4季在加息壓力持續下而轉冷，惟至兔年年尾的12月及今年1月，則因樓市減辣及息口觸頂而再次轉旺。總結兔年全年，截至2月7日止，全港共錄一手住宅買賣13,220宗，較虎年的10,639宗已大漲24%，為各類物業中升幅最大者；而成交總值比對虎年更大升35%，錄得1,422.66億元。