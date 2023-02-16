兔年頭炮｜藍田新盤KOKO ROSSO首推88伙 一房最平555萬

會德豐地產藍田KOKO ROSSO今日(16日)公布首張價單，涉及88伙，單位折實售價由554.5萬元起，右二為會德豐地產常務董事黃光耀。(林俊源攝)

今年首個全新盤開價！會德豐地產藍田KOKO ROSSO今日(16日)公布首張價單，涉及88伙，按120天付款計劃提供最高12%折扣優惠計，單位折實售價由554.5萬元起。全數單位折實平均呎價17,973元，較2020年7月該項目第一期KOKO HILLS首批83伙折實平均呎價19,995元，低出約10%。

全數單位折實樓價低於 900 萬元

會德豐地產常務董事黃光耀表示，首批88伙市值約7.5億元，單位集中第6座，位處單邊位置，包括18伙一房開放式廚房、45伙兩房開放式廚房，以及25伙兩房梗廚單位，實用面積介乎300至497方呎。單位價單定價由630.1萬至1,020.4萬元，呎價介乎19,495元至21,690元，平均呎價20,423元。扣除最高12%折扣優惠，單位折實售價由554.5萬至898萬元，折實呎價介乎17,158元至19,090元。

周六開放示範單位及收票

黃光耀透露，定價已參考單位坐向、景觀、樓層因素，加上項目第1期及第2期及東九龍區項目的價格，形容首批單位屬「市區爆數價」。他稱，今晚會率先開放示範單位予「Club Wheelock」參觀，已錄超過1,000個登記，本周六(18日)對外開放示範單位及接受認購登記，目標本月底前展開銷售。項目示範單位設於尖沙咀海港城港威大廈2座19樓，開放時間為早上11時至晚上8時。

黃光耀指，首批單位價錢吸引，相信可吸引年輕客、小家庭及首置客入市，以「5字頭」的價錢就可進駐市區，期望是次推售帶動樓市，推動市場氣氛，樓市慢慢復常，而未來加推單位有超過10%加價空間。

特為年輕客及首置客提供優惠

會德豐地產總經理(業務拓展)楊偉銘稱，今次提供4種付款辦法，共7項優惠，值得一提今次特別為年輕客及首置客提供特別付款計劃，屬「首置菁英180天現金優惠付款計劃」，只要符合35歲以下或屬首次置業人士就可選用，最高折扣優惠合共15%。

會德豐地產經理(市務)吳家寶稱，最低售價為第6座3樓J室，一房間隔，實用面積300方呎，折實售價554.5萬元，折實呎價18,483元。最低呎價為第6座5樓H室，兩房開放式廚房間隔，實用面積424方呎，折實呎價17,158元，折實售價727.5萬元。